Il Calciomercato invernale ha visto il Milan come una delle società più attive. La dirigenza rossonera ha rinforzato in maniera decisa la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli in tutti i settori. In difesa sono arrivati il terzino sinistro, classe 2003, Milos Kerzek (che farà la spola fra la Primavera e la prima squadra) e soprattutto Fikayo Tomori. L'ex Chelsea è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto per una somma totale di 29 milioni di euro. A questi si sono aggiunti il centrocampista Soualiho Meité e la punta ex Juventus Mario Mandzukic. Negli ultimi giorni della sessione invernale si è parlato anche di un concreto interessamento per il centrocampista offensivo Douglas Costa.

In prestito fino a fine stagione al Bayern Monaco dalla Juventus, nella prima parte della stagione non ha ottenuto molto minutaggio. Alla fine però la società bavarese ha deciso di tenerlo in rosa almeno fino a giugno, valutando un eventuale riscatto successivamente. Attualmente però è più probabile un ritorno alla Juventus, motivo per il quale il Milan starebbe valutando una possibile offerta al giocatore.

Douglas Costa interesserebbe per giugno

In scadenza di contratto a giugno 2022, il centrocampista offensivo Douglas Costa nelle ultime stagioni è stato spesso condizionato dagli infortuni. Non si discutono le qualità tecniche: anche l'anno scorso in alcune partite è stato decisivo. Basti pensare al gol rifilato alla Lokomotiv Mosca, un capolavoro che permise alla squadra allenata da Sarri di conquistare una preziosa vittoria per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Nei mesi successivi tuttavia gli infortuni ne hanno condizionato l'impiego: da qui la decisione della Juventus di cederlo anche in prestito per investire poi su Federico Chiesa. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma potrebbe lasciare la Juventus anche a una somma minore. Per questo il Milan starebbe fiutando l'opportunità, anche se rimane il problema ingaggio.

Il brasiliano guadagna circa 6 milioni di euro, uno stipendio attualmente non sostenibile per la strategia societaria del Milan.

Il mercato del Milan

Il Milan sta valutando anche altri giocatori su cui investire la prossima estate. Si cerca un'alternativa valida sulla fascia sinistra a Theo Hernandez: piace Matias Vina del Palmeiras, valutato circa sette milioni di euro dalla società brasiliana.

Altri due giocatori che piacciono a Maldini e Massara sono due probabili parametri zero a fine stagione: ci si riferisce ai centrocampisti offensivi Otavio Monteiro (attualmente al Porto) e Florian Thauvin (dell'Olympique Marsiglia). Giocatori che potrebbero essere utili per accrescere il livello qualitativo della rosa del Milan.