La Juventus in questa stagione sta dimostrando una solidità difensiva molto importante, soprattutto in campionato. È infatti la migliore difesa, con appena 19 gol subiti. La seconda (l'Inter) è distanziata di ben cinque gol, avendo raccolto il pallone nella propria porta per 24 volte. Statistiche importanti che però non sono altrettanto buone riguardo ai gol realizzati. La squadra di Pirlo, nonostante sia attualmente terza in classifica, è il sesto miglior attacco dietro Inter, Atalanta, Roma, Napoli e Milan. In questa speciale classifica pesano anche i gol che non sono arrivati dai calci di punizione.

La Juventus infatti sta avendo diverse difficoltà a trovare un esecutore che sappia trasformare le punizioni dal limite. Fra le cause l'addio di Pjanic, l'assenza prolungata di Dybala per infortunio e la poca prolificità in questo fondamentate di Cristiano Ronaldo.

Il rendimento nei calci di punizione di Cristiano Ronaldo

Il portoghese in tre stagioni di Juventus ha realizzato un solo calcio da fermo da fuori area: nel derby di Torino della scorsa stagione. Dobbiamo quindi risalire a sette mesi fa. Se consideriamo che al Real Madrid nella sua esperienza decennale in Spagna aveva una media di 5 gol su punizione a stagione, è evidente come il portoghese sia sceso molto in rendimento in riferimento a questo fondamentale. In Spagna infatti sono state 57 le punizioni segnate da Cristiano Ronaldo.

Sarà quindi importante per Pirlo trovare un giocatore che sappia batterle, magari prendendo spunto proprio dal tecnico della Juventus e dalle punizioni con cui quando giocava aveva deliziato i tifosi bianconeri e non solo. Di certo, sotto questo aspetto diventa fondamentale il recupero di Paulo Dybala, che nelle sue stagioni a Torino ha sempre dimostrato buona prolificità dai calci da fermo.

La statistiche stagionali di Cristiano Ronaldo

Se da una parte sono mancati i gol di Cristiano Ronaldo dai calci di punizione, dall'altra bisogna sottolineare come anche in questa stagione si stia dimostrando il giocatore più decisivo della Juventus dal punto di vista realizzativo. Con i due gol realizzati contro il Crotone in campionato si è portato a 18 gol stagionali in campionato in 19 partite, a cui bisogna aggiungere anche due assist.

In Champions League invece per Cristiano Ronaldo sono quattro i gol realizzati in cinque partite, con l'aggiunta di un ulteriore assist decisivo ai suoi compagni. Due gol in Coppa Italia ed un altro in Supercoppa Italiana portano il suo bottino reti fino ad adesso a 25 gol in 27 partite. Statistiche destinate a migliorare nei prossimi mesi magari a partire già dalla sfida di campionato contro l'Hellas Verona prevista sabato 27 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi.