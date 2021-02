Questa mattina 2 febbraio, la Juventus ha lasciato il centro sportivo della Continassa per andare a Milano, dove stasera affronterà l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. Per questa partita Andrea Pirlo proporrà qualche novità di formazione, a cominciare dall'attacco dove ci sarà il ritorno di Dejan Kulusevski. Lo svedese avrà il compito di affiancare Cristiano Ronaldo. Anche negli altri reparti ci saranno alcune novità, dove la Juventus farà alcuni cambi rispetto al match contro la Sampdoria.

In difesa torna Matthijs De Ligt

La Juventus, nella sfida di Coppa Italia contro l'Inter, dovrebbe confermare il classico 4-4-2.

In porta, però, non ci sarà Wojciech Szczesny, ma toccherà a Gigi Buffon difendere i pali bianconeri. Davanti al numero 77 juventino agirà la difesa a quattro che sarà composta da Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Per il numero 12 juventino sarà la prima partita da titolare post Covid-19. Infatti, Alex Sandro dopo essersi negativizzato dal Coronavirus è stato reinserito in squadra in modo graduale. Mentre Danilo è in ballottaggio con Merih Demiral e il dubbio verrà risolto solo nelle prossime ore.

Anche a centrocampo ci sarà qualche novità, in modo particolare sulla corsia di destra. Infatti, con ogni probabilità, Andrea Pirlo non si affiderà a Federico Chiesa, ma sposterà sulla fascia Juan Cuadrado. Il colombiano agirà in una posizione più avanzata rispetto alle ultime partite.

Cuadrado ha già ricoperto questo ruolo nel match giocato ai primi di dicembre contro il Barcellona. A comporre la linea mediana insieme al numero 16 ci saranno Arthur, Rodrigo Bentancur e Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus, in Coppa Italia, sarà nuovamente in campo dal primo minuto, anche perché in campionato sarà squalificato.

Morata in panchina

Le novità di formazione in casa Juventus riguarderanno anche l'attacco. Infatti, Alvaro Morata, contro l'Inter, riposerà e partirà dalla panchina, al suo posto ci dovrebbe essere Dejan Kulusevski. Ovviamente, al fianco dello svedese ci sarà Cristiano Ronaldo. Mentre non saranno a disposizione Aaron Ramsey e Paulo Dybala. Il gallese, ieri, 1 febbraio ha accusato un problema fisico, l'argentino, invece, è in fase di recupero.

Paulo Dybala spera di poter rientrare per la gara contro la Roma del 6 febbraio o per la semifinale di ritorno contro l'Inter che sarà in programma martedì 9 febbraio.

Adesso la Juventus è in ritiro visto che i bianconeri, all'ora di pranzo, sono arrivati a Milano. Insieme alla squadra ci sono anche i dirigenti Nedved e Cherubini.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.