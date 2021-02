La Juventus nelle prossime settimane sarà impegnata in partite decisive per la sua stagione. Sarà infatti importante vincere più partite possibili in campionato per cercare di avvicinarsi alla vetta della classifica attualmente guidata dall'Inter. Allo stesso tempo il 9 marzo c'è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Basterà un gol per passare il turno. Quello che però ha mostrato il match dell'andata in terra lusitana è la poca qualità del centrocampo della Juventus. L'assenza di Arthur Melo per infortunio si è sentita, con i sostituti del brasiliano che hanno dimostrato diversi limiti soprattutto dal punto di vista dell'impostazione.

Da qui è probabile che la Juventus possa investire sulla mediana durante il prossimo Calciomercato estivo.

Si parla infatti di un interesse concreto per Paul Pogba, Houssem Aouar e Manuel Locatelli. Nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto un altro nome alla lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Si tratta di Rodrigo De Paul, un profilo suggerito in particolar modo dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo avrebbe suggerito l'acquisto di Rodrigo De Paul alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico della Juventus Andrea Pirlo avrebbe fatto il nome di Rodrigo De Paul come possibile acquisto per la prossima stagione. L'allenatore bianconero lo riterrebbe infatti il profilo ideale per dare qualità alla mediana bianconera, che anche in questa stagione sta dimostrando dei limiti.

Bentancur e Rabiot non stanno garantendo dei miglioramenti dal punto di vista del gioco avendo caratteristiche più di quantità che di qualità. Per questo la Juventus potrebbe accontentare il tecnico Andrea Pirlo investendo sul centrocampista dell'Udinese. La crescita tecnica del nazionale argentino nelle ultime stagioni è stata evidente. Allo stesso tempo il giocatore ha acquisito grandi abilità anche dal punto di vista difensivo, diventando una delle mezzali più complete del campionato italiano.

L'Udinese, dopo aver rifiutato offerte per il suo giocatore durante il calciomercato invernale, potrebbe lasciarlo partire in estate. Oltre alla Juventus ci sarebbe anche il Liverpool sul nazionale argentino. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Le possibili cessioni della Juventus

L'eventuale acquisto di De Paul da parte della Juventus però dovrebbe dipendere dapprima da alcune cessioni. Potrebbero lasciare Torino a titolo definitivo Douglas Costa (attualmente in prestito al Bayern Monaco), Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Cessioni che potrebbero garantire un totale di 100 milioni di euro. Tale somma sarebbe poi reinvestita soprattutto sul centrocampo e su un'alternativa nel settore avanzato.