La Juventus nel prossimo calciomercato estivo potrebbe dedicarsi soprattutto all'acquisto di centrocampisti di qualità. In questa stagione infatti si stanno mettendo evidenza le difficoltà della mediana, che sembrerebbe mancare di giocare tecnici bravi anche in zona gol. Se si esclude l'apporto di Arthur Melo (uno dei migliori in campo nelle ultime partite prima del suo infortunio) da parte degli altri mediani (Rabiot e Bentancur) il contributo non è stato all'altezza delle aspettative che la società bianconera nutre nei loro confronti. Per questo la prossima estate potrebbero esserci uno o due investimenti a centrocampo.

Si parla molto del possibile ritorno a Torino di Paul Pogba. Nelle ultime ore però, secondo la stampa spagnola, la Juventus avrebbe individuato un importante obiettivo di mercato in Spagna. Si tratterebbe del nazionale brasiliano Casemiro, che dopo essere cresciuto e affermato al Real Madrid, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. La Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta alla società spagnola.

La Juventus potrebbe presentare un'offerta per Casemiro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe presentare un'offerta in estate per il centrocampista del Real Madrid Casemiro. Il classe 1992 potrebbe lasciare la Spagna, con la Juventus che rappresenterebbe destinazione gradita al giocatore. D'altronde avrebbe l'occasione di ritornare a giocare insieme ad un suo ex compagno al Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Casemiro ha un contratto in scadenza a giugno 2023, ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro secondo transfemarkt.it. Probabile però che il suo prezzo diminuisca di molto in estate, si parla infatti di una possibile cessione del centrocampista brasiliano per circa 40 milioni di euro. L'eventuale acquisto del nazionale brasiliano potrebbe essere finanziato dalla partenza di alcuni giocatori.

Le possibili cessioni della Juventus in estate

La Juventus potrebbe decidere di cedere alcuni giocatori in estate. Sono tre i giocatori indiziati a lasciare Torino: ci si riferisce al Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il nazionale italiano non riesce ad incidere, anche contro il Napoli non è riuscito a dare un buon contributo sbagliando anche un gol davanti dentro l'area di rigore.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Il centrocampista francese invece ha mercato in Inghilterra, piace all'Everton e potrebbe lasciare Torino per circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il gallese, si parla di un interesse del Tottenham. Prezzo di mercato di Ramsey circa 25 milioni di euro.