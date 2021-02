Inter possibile campione d'Italia? Così dice una ricerca statistica del CIES Football Observatory. Il CIES, infatti, ha stilato una previsione per la classifica finale di tutti i campionati europei, seguendo un algoritmo basato su una serie di statistiche. Tra quelle considerate figurano i tiri dentro lo specchio della porta o in area tentati e subiti da ciascuna squadra, i passaggi effettuati, il possesso palla e i passaggi completati dalla squadra avversaria dalla trequarti in poi. Tramite questo calcolo, sarebbe l'Inter la squadra destinata a vincere lo scudetto 2020/2021, un trofeo che la Beneamata non mette in bacheca dal 16 maggio 2010, quando, grazie a una vittoria per 1-0 a Siena, l'Inter di José Mourinho conquistò il quinto scudetto in fila, il secondo sotto la guida del portoghese.

Da allora, i nerazzurri si sono avvicinati al traguardo soltanto lo scorso anno, chiudendo al secondo posto, con un punto di differenza rispetto alla Juventus campione d'Italia.

Si arrendono Milan e Juventus: il CIES prevede l'Inter campione d'Italia 2020/2021

Entrando nel dettaglio della ricerca condotta dal CIES, si nota che l'Inter campione d'Italia 2021 sarebbe destinata a chiudere il campionato a quota 81 punti. Sono stati calcolati quindi 34 punti conquistati a partire dal momento in cui i dati sono stati raccolti. Va evidenziato che il calcolo si basa su dati risalenti al 10 febbraio scorso, quindi dopo la ventunesima giornata del nostro campionato. Il CIES non era quindi a conoscenza del sorpasso operato dalla stessa Inter sul Milan grazie alla vittoria per 3-1 nel big match contro la Lazio.

Per quanto riguarda le dirette concorrenti dei nerazzurri, Milan e Juventus dovrebbero essere il principale ostacolo per l'Inter nella corsa scudetto. La classifica stilata prevede infatti che i rossoneri chiudano la stagione dietro i rivali cittadini per due soli punti, fermandosi dunque a quota 79. A stretto giro di posta dovrebbero seguire i bianconeri, per i quali si attende un totale finale di 78 punti, buono per la conquista del terzo posto che attualmente appartiene alla Roma.

Oltre l'Inter campione d'Italia? Il resto della classifica

Ovviamente è altrettanto stimolante vagliare anche il resto della classifica prevista per la nostra massima serie calcistica. Spiccano, nella parte alta, due notevoli inversioni di tendenza. La prima è quella del Napoli, per cui si pronostica un quarto posto con ben 76 punti totali, 39 in più rispetto quelli conquistati alla data del 10 febbraio.

Il secondo cambio, verso il basso questa volta, spetterebbe alla Roma, fissata come quinta forza del campionato con appena 30 punti conquistati dalla ventiduesima giornata in poi. Sesto e settimo posto, gli ultimi due a disposizione per l'Europa League, spetterebbero ad Atalanta e Lazio. Per il team di Simone Inzaghi si prevede un drastico calo di rendimento, con soli 26 punti racimolati nelle ultime diciassette giornate.

Per un'Inter campione d'Italia ci sono però anche tre squadre destinate alla retrocessione. Nello studio del CIES nulla dovrebbe cambiare rispetto a quello che sta effettivamente avvenendo in questo momento in Serie A. Il pronostico parla infatti di viaggio in Serie B per Parma, Cagliari e Crotone. Per il Torino si tratterebbe di una comoda salvezza, con chiusura del campionato a più undici rispetto al Parma quartultimo.

Le previsioni per gli altri campionati

Come detto, l'algoritmo è stato applicato a tutti i campionati calcistici europei. Chi vincerà quindi gli altri tornei più prestigiosi del Vecchio Continente? In Germania dovrebbe riconfermarsi il Bayern Monaco, con sei punti di vantaggio sul Lipsia. In Inghilterra dovrebbe essere una marcia trionfale per il Manchester City, con un comodo più 14 sullo United, primo inseguitore. Nonostante la rimonta del Barcellona e del Real, in Spagna conserverebbe il proprio vantaggio l'Atletico Madrid. La vera sorpresa arriva dalla Francia, dove il Lione, per un solo punto, dovrebbe interrompere l'egemonia del Paris Saint Germain.