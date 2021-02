La Juventus è attesa nelle prossime settimane da sfide decisive per il suo cammino in campionato e in Champions League. Già da sabato 27 febbraio la squadra di Pirlo sarà impegnata allo stadio Bentegodi per giocare contro l'Hellas Verona, che sembra aver ritrovato la forma della scorsa stagione. A inizio marzo poi ci saranno per i bianconeri tre sfide ravvicinate, due di campionato e una di Champions League. Il 2 marzo la Juventus giocherà contro la Spal, il 6 marzo contro la Lazio e il 9 marzo il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Tutte queste partite si disputeranno all'Allianz Stadium di Torino.

La Juventus nella massima competizione europea dovrà ottenere un successo se vorrà qualificarsi ai quarti di finale: "basterà" un 1-0 oppure vincere con due gol di scarto.

Proprio sul cammino Champions League si è soffermato l'opinionista di Sky Sport Beppe Bergomi. Dagli stadi televisivi dell'emittente televisiva, l'ex difensore dell'Inter ha dichiarato che la punta spagnola Alvaro Morata è a suo avviso il giocatore ideale per la massima competizione europea. Secondo Bergomi lo spagnolo sarebbe da preferire al Dejan Kulusevski.

Morata il giocatore giusto per competere in Champions League

Negli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha dichiarato: "Morata è il giocatore giusto per competere in Champions League, più di Kulusevski". Lo stesso ex difensore dell'Inter ha aggiunto che la sua idea in Europa è quella di schierare insieme Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Bergomi ha poi analizzato anche la competitività del centrocampo della Juventus in campionato: "La mediana è il settore più in difficoltà, non all'altezza di squadre come la Lazio, per esempio, che ha giocatori funzionali rispetto a quelli di Pirlo".

Il centrocampo della Juventus

Le parole di Bergomi trovano conferma in dichiarazioni da parte di altri addetti ai lavori.

L'assenza di Arthur Melo sta pesando molto, Bentancur e Rabiot infatti non sempre garantiscono qualità al gioco della Juventus e allo stesso tempo stanno avendo difficoltà a dare equilibrio alla squadra. I due gol del Porto in Champions League peraltro sono arrivati proprio per gli errori dei centrocampisti. Nel primo caso un passaggio sbagliato di Bentancur a Szczesny ha portato al gol del vantaggio della squadra portoghese.

Allo stesso tempo nel secondo tempo i mediani non hanno sostenuto la difesa, facilitando il gol del provvisorio 2-0 del Porto.

Pare probabile quindi che il principale investimento di mercato della Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo riguardi proprio la mediana. Sono tanti i nomi nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici: su tutti piacerebbe il centrocampista Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022.