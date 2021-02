Lo zero a zero contro l'Inter garantisce alla Juventus la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Settimana ricca di tensioni quella che ha riguardato lo scontro fra le due rivali sportive storiche, a causa anche degli screzi fra Antonio Conte ed il presidente Andrea Agnelli. Nel post partita tanti giocatori bianconeri hanno festeggiato la qualificazione alla finale postando sui loro social la foto di squadra. Non è passato inosservato il 'like' di Icardi alla foto di Bonucci, un gesto che ha scatenato la reazione stizzita di alcuni tifosi dell'Inter considerando il trascorso nerazzurro dell'argentino.

Ci ha pensato poi anche la moglie-procuratore di Icardi ad alimentare altro clamore mediatico. Wanda Nara infatti ha postato recentemente sul suo account ufficiale di Instagram una sua foto vestita di nero con uno sfondo innevato alle sue spalle scrivendo: "Oggi tutto in bianco e io di nero".

Wanda Nara posta una foto in bianco e nero dopo Juventus-Inter

La foto postata da Wanda Nara su Instagram ha scatenato reazioni contrastanti fra i follower dell'argentina. Per alcuni quel gesto è stato interpretato come un segnale di apprezzamento dell'argentina per la vittoria della Juventus. D'altronde prima della cessione di Icardi dall'Inter al Paris Saint Germain ci sono state diverse ruggini fra il giocatore argentino e la dirigenza nerazzurra. Per altri invece è stato considerato come un indizio di mercato.

D'altronde Icardi da tempo piace alla Juventus. Attualmente però l'argentino è parte integrante del nuovo progetto sportivo del tecnico Mauricio Pochettino. Sembra quindi difficile pensare ad una cessione di Icardi la prossima estate. Allo stesso tempo la Juventus la scorsa estate ha investito su Alvaro Morata, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid.

La società bianconera proverà ad acquistarlo a titolo definitivo già quest'estate, pagando alla società spagnola circa 45 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

In un momento di crisi economica evidente che sta riguardando il calcio, sembra quindi improbabile che la Juventus possa investire su Icardi. Anche perché la società bianconera dovrà risolvere altre situazioni contrattuali.

Oltre a valutare il riscatto immediato di Morata, deve acquistare anche Weston McKennie (arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro) e Federico Chiesa. Per tutti c'è la possibilità di rinnovare il prestito per una stagione ma almeno per uno di questi l'acquisto definitivo dovrebbe arrivare durante il prossimo Calciomercato estivo. Per questo la Juventus potrebbe investire in estate soprattutto su occasioni di mercato, magari sfruttando la possibilità di ingaggiare a parametro zero qualche giocatore che andrà in scadenza di contratto in estate.