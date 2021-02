Il Milan continua a guidare il campionato di serie A con 2 punti di vantaggio sui 'cugini' nerazzurri. I rossoneri hanno operato molto bene durante il Calciomercato invernale regalando a Stefano Pioli un mix tra giocatori giovani e veterani come Mario Mandzukic. La dirigenza rossonera, però, sembra abbia intenzione di programmare il futuro e avrebbe individuato in Isco e Hakim Ziyech due rinforzi che potrebbero essere utili alla squadra. Lo spagnolo del Real Madrid non sembra trovare molto spazio in squadra, come anche il marocchino del Chelsea.

Calciomercato Milan, ipotesi Isco dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da Milanlive, lo spagnolo Isco non vorrebbe rinnovare il suo contratto con il Real Madrid, che scadrà nel giugno 2022. Diversi club europei stanno inseguendo il regista spagnolo, fiutando la possibilità di un accordo a prezzo ridotto o forse anche un trasferimento gratuito il prossimo anno. Il Milan è già stato accostato in passato al giocatore spagnolo e visti gli ottimi rapporti tra la dirigenza madrilena e i rossoneri - come dimostrano le trattative che hanno portato al Milan Theo Herndandez e Brahim Diaz - le possibilità aumenterebbero. Il report aggiunge che i madrileni la scorsa estate avevano pensato di offrire a Isco per arrivare a Ismael Benncer, o per un clamoroso ritorno di Theo Hernandez.

Le trattative non sono decollate. In termini di competizione per Isco ci sono Siviglia, Manchester City, Juventus, Napoli ed Everton, ma il Siviglia probabilmente non sarà in grado di offrire al giocatore i 6 milioni di euro netti a stagione che riceve attualmente al Real Madrid. Dunque il duo Maldini-Massara proverà a portare a costo zero a Milanello l'ennesimo grande campione.

Calciomercato Milan, possibile sfida con la Juve per Ziyech

Il 27enne è approdato al Chelsea dall'Ajax durante la finestra di mercato della scorsa estate, ma ha avuto difficoltà a lasciare il segno, contribuendo con soli due gol e quattro assist in 19 presenze. Nel frattempo, Ziyech non è apparso in nessuna delle ultime tre partite di Premier League del Chelsea.

Il nazionale marocchino sta lottando duramente per la conquista di un posto dopo l'arrivo del nuovo allenatore Thomas Tuchel. Sia il Milan che la Juventus starebbero monitorando da vicino gli sviluppi che riguardano il giocatore, con i due club di Serie A convinti che potrebbe lasciare il Chelsea la prossima estate. Ziyech ha giocato 69 minuti della vittoria per 1-0 di giovedì sul Barnsley in FA Cup, ma potrebbe tornare in panchina per lo scontro di Premier League di lunedì con il Newcastle United. Il marocchino ha un contratto a Stamford Bridge fino all'estate del 2025.