La 21^ giornata di Serie A vedrà di scena sabato 6 febbraio ore 18 all'Allianz Stadium di Torino la sfida di alta classifica tra Juventus e Roma, partita fondamentale per le ambizioni in campionato di ambedue le squadre

La Juventus si presenta a questa sfida sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria per 2-1 a San Siro contro l'Inter degli ex Conte e Vidal nell'andata della semifinale di Coppa Italia, che ha permesso di allungare la striscia di vittorie consecutive iniziata con la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli.

La Roma di Fonseca si presenta a questa sfida dopo la convincente vittoria contro la formazione scaligera guidata da Juric per 3-1 grazie alle tre reti in nove minuti di Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral, a cui ha fatto seguito il gol della bandiera, per il Verona, di Colley.

Juventus, Dybala e Bentancur out

La compagine di Andrea Pirlo ha inanellato una striscia di cinque successi consecutivi, la più lunga da inizio stagione, dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro in Coppa Italia che sembra aver ridato vigore alle ambizioni stagionali della compagine bianconera. La Juventus si presenta a questo match come quarta in classifica con 39 punti e una partita in meno a un solo punto dalla squadra capitolina. L'allenatore della Juventus dovrà fare a meno dello squalificato Bentancur per questa gara, oltre che dell'infortunato Dybala che, al massimo, potrebbe sedere in panchina, anche se è molto più probabile il suo rientro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Ramsey pare recuperato e partirà dalla panchina.

La formazione bianconera, rispetto alla partita di Coppa Italia, dovrebbe vedere circa sette cambi nella formazione titolare, a partire dal ritorno fra i pali del portiere polacco Szczesny. In difesa, ballottaggio De Ligt-Chiellini che vede leggermente favorito l'olandese per un posto a fianco di Bonucci, mentre Danilo dovrebbe giocare a sinistra al posto di Alex Sandro, con Cuadrado confermato terzino a destra.

A centrocampo dovrebbe tornare Arthur in cabina di regia affiancato da Rabiot (al posto dello squalificato Bentancur), con McKennie e Chiesa ad agire sui lati. La coppia di attacco dovrebbe essere composta da Cristiano Ronaldo, reduce dalla doppietta contro l'Inter, e Morata alla ricerca del suo primo gol in campionato in questo 2021.

Roma, out Pellegrini e Smalling

La squadra di Fonseca, dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia e le due vittorie consecutive in campionato ai danni proprio dello Spezia e del Verona si presenta a questa partita come terza in classifica distante soli sei punti dalla capolista Milan e con un solo punto in più rispetto alla Juventus. Risolta, almeno per il momento, la questione Dzeko con il reintegro in gruppo del bomber bosniaco, l'allenatore portoghese dovrà fare a meno di Smalling in difesa causa infortunio e di Pellegrini a centrocampo causa squalifica. Oltre a loro, vanno aggiunte le assenze di Pedro sempre per infortunio e dei due nuovi acquisti Reynolds ed El Shaarawy.

Fonseca dovrebbe presentarsi in quel di Torino con un 3-4-2-1 che vede Pau Lopez fra i pali.

Difesa a tre composta da Mancini, in gol nell'ultimo turno di campionato, Ibanez e l'ex Verona Kumbulla. A centrocampo, Cristante al posto dello squalificato Pellegrini affiancato da Veretout, autore di una doppietta nella sfida di andata. Sulle fasce spazio a Karsdorp a destra e l'ex Spinazzola a sinistra. Sulla trequarti confermatissimo l'armeno Mkhitaryan mentre vi è un ballottaggio tra Carlos Perez e Villar che vede il primo favorito. In attacco confermato Borja Mayoral.

Le probabili formazioni di Juventus - Roma

Juventus (4-4-2) Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo, Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie, Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo

Roma (3-4-2-1) Pau Lopez, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca