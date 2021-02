La Juventus si gioca molto nelle prossime partite. Fra campionato e Champions League arrivano delle sfide decisive che potrebbero dare slancio alla squadra di Pirlo ma anche compromettere la stagione. Prima la sfida contro l'Hellas Verona, poi le gare contro Spezia, Lazio ed infine il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. È inevitabile che la squadra di Pirlo dovrà raccogliere più punti possibili in campionato se vorrà ancora coltivare speranze scudetto. Allo stesso tempo dovrà vincere e convincere contro il Porto per la qualificazione ai quarti della massima competizione europea.

Sarà un banco di prova per la squadra ma anche per il tecnico Andrea Pirlo, uno dei più criticati in stagione dagli addetti ai lavori. Se la Juventus non dovesse conquistare altri titoli oltre la Supercoppa Italiana non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa considerare un esonero dell'ex centrocampista. L'occasione per la panchina potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo alcuni giornali sportivi infatti il Real Madrid a fine stagione potrebbe lasciar partire Zinedine Zidane. Il presidente Florentino Perez starebbe pensando a Mourinho come possibile sostituto del tecnico francese.

Il Real Madrid potrebbe ingaggiare Mourinho per la prossima stagione

Secondo la stampa spagnola il Real Madrid a fine stagione potrebbe dire addio a Zinedine Zidane.

Il tecnico francese potrebbe essere sostituito da Mourinho, che non sta ottenendo grandi risultati al Tottenham. Perez infatti, ritiene il portoghese il profilo ideale per avviare un nuovo progetto sportivo con tanti giovani di qualità da far crescere. Zidane quindi potrebbe liberarsi e diventare un'opportunità per la Juventus. D'altronde il presidente Andrea Agnelli aveva pensato proprio al tecnico francese dopo l'esonero di Massimiliano Allegri nel 2019.

Zidane però era ritornato da poco sulla panchina del Real Madrid, di conseguenza la società bianconera decise di ingaggiare Maurizio Sarri.

L'eventuale arrivo di Zidane dipenderebbe dai risultati raccolti da Pirlo

L'eventuale arrivo di Zidane sulla panchina della Juventus dipenderebbe dai risultati che raccoglierà la squadra bianconera da qui a fine stagione.

Gli uomini di Andrea Pirlo possono ancora giocarsela in tutte le competizioni, in campionato è attualmente terza a -8 dall'Inter ma con una partita da recuperare contro il Napoli. In Champions League basterebbe un 1 a 0 contro il Porto nel match di ritorno per qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea. Inoltre a maggio la Juventus può conquistare anche la Coppa Italia, sfidando l'Atalanta in finale.