La sfida di Champions League fra Atalanta e Real Madrid ha messo in evidenza per l'ennesima volta la qualità della squadra spagnola, che è riuscito a battere i bergamaschi al Gewiss Stadium per 1 a 0. Un risultato favorito dall'espulsione di Freuler, subita dalla squadra di Gasperini dopo appena venti minuti di gioco. L'Atalanta però ha dimostrato solidità difensiva ma non ha potuto fare niente sul gran gol realizzato da fuori area dal francese Mendy. Nella squadra bergamasca ha brillato il talento del difensore argentino Christian Romero, che si sta rivelando uno dei migliori centrali del campionato italiano.

Arrivato a Bergamo in prestito biennale con diritto di riscatto per circa 23 milioni di euro dalla Juventus, si sta dimostrando un investimento molto utile per la squadra di Gasperini.

La prestazione notevole contro il Real Madrid, l'ennesima della stagione, avrebbe attirato l'interesse proprio della società spagnola. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna il Real Madrid potrebbe decidere di investire sull'argentino in estate.

Romero piace al Real Madrid

Il Real Madrid nel match di Champions League contro l'Atalanta avrebbe apprezzato la prestazione di Christian Romero a tal punto che la società spagnola starebbe pensando all'argentino come possibile erede di Sergio Ramos. Il centrale spagnolo infatti potrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021 e di conseguenza potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.

Si parla infatti di un interesse del Paris Saint Germain per il difensore centrale. Il Real Madrid sembrerebbe aver individuato Romero come suo possibile sostituto. L'argentino attualmente ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, prezzo destinato ad incrementare a fine stagione se dovesse continuare a mantenere questo livello di prestazioni.

Il mercato della Juventus

Il difensore Christian Romero potrebbe quindi diventare un pezzo pregiato del Calciomercato estivo, considerando l'interesse del Real Madrid. Intanto però la Juventus dovrà pensare necessariamente a rinforzare centrocampo e settore avanzato in vista della prossima stagione. Si starebbe lavorando all'acquisto di un mediano di qualità.

Piace in particolar modo Houssem Aouar, valutato dal Lione circa 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe inserire due contropartite tecniche per diminuire l'offerta cash da presentare alla società francese per il centrocampista. Si tratterebbe di Mattia De Sciglio (già in prestito al Lione) e di Douglas Costa attualmente in prestito al Bayern Monaco ma che difficilmente sarà riscattato dalla società bavarese. Per il settore avanzato piacciono due possibili parametro zero di giugno: le punte Sergio Aguero del Manchester City e Memphis Depay del Lione.