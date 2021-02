Romelu Lukaku è sempre più nel mirino dei top club europei. Il rendimento del belga in questa stagione è assolutamente eccellente. Già a quota 17 goal in campionato. Con il compagno d'attacco Lautaro Martinez forma una delle coppie più prolifiche d'Europa. Inoltre, domenica scorsa, è andato a segno per la quinta volta nel derby, in altrettante gare ufficiali. Conte si gode il suo fenomeno e il momento magico che sta vivendo l'Inter: sola in vetta alla classifica con un +4 sul Milan. L'eliminazione anticipata da tutte le competizioni europee permetterebbe alla squadra di focalizzarsi solo sul campionato.

L'allenatore leccese sogna di riportare lo scudetto a Milano, sponda nerazzurra, dopo nove anni di dominio indiscusso bianconero. Un primo passo avanti è stato già fatto nelle ultime due partite: il primo posto raggiunto nel match contro la Lazio e il successivo allungo nel derby. Due partite vinte grazie ai goal della Lu-La, di Lautaro in particolare, ma soprattutto di Lukaku. Il belga è sempre decisivo con le sue giocate e sta inseguendo anche il titolo di capocannoniere della Serie A che in questo momento vede in testa Cristiano Ronaldo.

Lukaku, oggetto del desiderio del Real Madrid

Lukaku è un giocatore molto forte e attaccanti del suo livello non se ne vedono spesso in giro. Proprio per questo motivo che alcuni club europei, soprattutto spagnoli, avrebbero puntato gli occhi su di lui.

Uno su tutti il Real Madrid. I Blancos starebbero pensando già al dopo Benzema e l'attaccante nerazzurro rientrerebbe nei loro piani. La dirigenza madrilena sarebbe pronta a dare l'assalto già nella prossima sessione di mercato, quella di giugno. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il Real Madrid vorrebbe puntare a incassare la cifra di 30 milioni di euro dalla cessione di Benzema, che potrebbe tornare in Francia.

Ma per acquistare Lukaku servirebbero almeno 100 milioni, soldi che il Real potrebbe facilmente raggiungere grazie anche ad altre cessioni, come quella di Isco e Mariano Diaz. Al momento si tratta solo di alcuni rumors, non c'è nulla di confermato. Ma Florentino Perez avrebbe già pronto il piano per acquistare il belga. Lukaku sarebbe la terza scelta in attacco per rimpiazzare il francese.

Gli altri due nomi molto caldi del mercato madrileno sono Haland, il fenomenale attaccante del Borussia Dortmund e Mbappé, il giovane del Paris Saint German.

Lukaku e Lautaro sarebbero nel mirino delle spagnole

La coppia d'attacco interista, formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, è sotto gli occhi del calcio europeo. I due si trovano a meraviglia in campo e i loro goal, per il momento, hanno portato l'Inter in testa alla classifica della Serie A. Ma la società nerazzurra deve tenere sempre gli occhi ben aperti. I due giocatori sarebbero molto richiesti dai vari club europei, soprattutto quelli spagnoli del Barcellona e del Real Madrid. Per quanto riguardo Lautaro, la società avrebbe già pronto il rinnovo del contratto con prolungamento fino al 2024 e l'eliminazione della clausola rescissoria.

Tutto questo per evitare un possibile ritorno da parte del Barcellona che, nella scorsa estate, avrebbe provato a prendere il numero 10 argentino. Invece la pista Lukaku è più complicata. Oggi il giocatore varrebbe almeno 90 milioni, ma l'Inter in caso di trattativa potrebbe chiedere molto di più e il Real Madrid è lì che aspetta per mettere a segno il colpo dell'anno.