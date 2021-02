Nella 25^ giornata del campionato di Serie B Monza e Cittadella hanno pareggiato 0-0. Un risultato che non accontenta nessuna delle due squadre, visti soprattutto i risultati delle altre partite di Serie B di ieri e di oggi, dove nessuna delle squadre in zona playoff è riuscita a portare a casa i 3 punti.

Il primo tempo

A sorpresa Cristian Brocchi schiera Ricci dal primo minuto come esterno sinistro del tridente d’attacco, preferendo l’ex Sassuolo a D’Alessandro e Diaw, mentre Venturato preferisce Baldini a supporto delle punte al posto di D’Urso.

Le due squadre nella prima parte del primo tempo si studiano molto, con ritmi bassi e pochi rischi, complice anche l’importanza della sfida.

La prima vera occasione capita al Monza, che al 20’ sfrutta un cambio di gioco rapido di Frattesi che pesca Dany Mota, il portoghese prova la conclusione che Maniero respinge, sulla ribattuta Carlos Augusto non riesce a trovare Balotelli che era solo in area di rigore.

Nella seconda metà del primo tempo il Monza cresce un po’ in qualità e velocità di sviluppo della manovra, un impreciso Dany Mota non sfrutta bene un paio di situazioni di uno contro uno, che sarebbero potute essere molto pericolose.

Il proseguimento della prima frazione è sempre caratterizzato da un ritmo non molto alto, gli ospiti lasciano l’onere della costruzione del gioco al Monza, che non si scopre mai, consapevole di poter essere messo in difficoltà dalla fisicità degli attaccanti del Cittadella.

La squadra veneta si vede annullare un gol nel finale del primo tempo per una dubbia posizione di fuorigioco da parte di Beretta, che aveva sorpreso la difesa di casa, con Di Gregorio, che non era riuscito a intervenire sulla conclusione ravvicinata dell’attaccante ex Milan. Si va all'intervallo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nell’intervallo il Monza cambia il rientrante Ricci, non al 100% ma reduce da una buona prova, con D’Alessandro, è un cambio pensato anche per cercare il fondo e sfruttare di più Mario Balotelli in area di rigore.

Il Cittadella nella ripresa trova qualche spazio in più e riesce a trovare qualche conclusione con Proia, che non trova mai la porta ma impensierisce sempre Di Gregorio, la partita rimane sempre un po’ bloccata, con pochi tiri nello specchio della porta (uno a testa per le due squadre).

La più grande occasione per sbloccare la partita capita sui piedi di Balotelli, l’azione parte da Frattesi che serve in profondità D’Alessandro, il quale mette bene in mezzo per l’attaccante ex Brescia che però spedisce la palla fuori dallo specchio della porta di Maniero.

Poi il Monza toglie Scozzarella e Barillà per inserire Barberis e D’Errico, buona la prestazione dei due.

Venturato effettua piuttosto tardi le prime sostituzioni, solamente al minuto 73’, con l’ingresso di D’Urso e di Tavernelli al posto di Baldini e Beretta, non cambia la disposizione tattica dei veneti che rimangono con il 4312.

Brocchi per l’ultimo quarto d’ora inserisce Diaw al posto di Balotelli, cercando di sfruttare la freschezza e il gioco in profondità dell’attaccante ex Pordenone, ancora a secco di reti con la squadra brianzola. Ma il punteggio non cambia e le squadre si dividono così la posta in palio.