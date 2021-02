Martedì 2 marzo alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Spezia, gara valida per la 25ª giornata di Serie A. La squadra di Pirlo, nel turno precedente, ha pareggiato col risultato di 1-1 allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Juric: al gol di Cristiano Ronaldo per i bianconeri ha replicato Barak per gli scaligeri. Gli spezzini, invece, hanno ottenuto un pareggio nel 2-2 casalingo contro il Parma di D'Aversa: alle reti di Hernani e Karamoh per i crociati ha risposto Gyasi mettendo a segno una doppietta per la squadra di Italiano.

Statistiche: le due compagini si sono affrontate tre volte in match ufficiali tra Serie A e Serie B, ottenendo una vittoria per parte, mentre un incontro è terminato in parità.

Juventus, probabile 4-4-2 per Pirlo

Andrea Pirlo dovrà probabilmente fare a meno degli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Dybala, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Alvaro Morata, alle prese con un'infezione virale. Per battere lo Spezia, il tecnico bianconero potrebbe scegliere il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Frabotta avrà buone chance di agire come terzino sinistro, con Danilo che invece andrà a piazzarsi sul versante destro, mentre al centro del pacchetto arretrato ci sarà la coppia formata da Demiral e de Ligt. Gli interpreti di centrocampo, invece, potrebbero essere Chiesa e Ramsey sulle corsie, con Bentancur e Rabiot a far da scudo in mezzo. Il tandem offensivo, infine, vedrà come probabili titolari Cristiano Ronaldo e Kulusevski.

Spezia, possibile tridente Saponara-Nzola-Agudelo

Mister Italiano e il suo Spezia hanno ottenuto fuori dalle mura amiche 15 punti (quattro vittorie e tre pareggi) sino a questo momento in Serie A, sebbene coi piemontesi non avranno ovviamente i favori del pronostico. Per tentare di impensierire la Vecchia Signora, il tecnico spezzino potrebbe optare per uno "spregiudicato" 4-3-3, con Provedel in porta.

La difesa a quattro, con tutta probabilità, sarà composta da Terzi ed Erlic in mezzo, mentre Vignali e Bastoni agiranno come terzini. La cerniera di centrocampo avrà buone possibilità di essere formata, almeno inizialmente, da Maggiore, Ricci ed Estevez. Il tridente d'attacco, infine, avrà come probabili riferimenti Saponara, Nzola e Agudelo.

Le probabili formazioni di Juventus-Spezia:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Demiral, Frabotta, Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Cristiano Ronaldo, Kulusevski.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni, Maggiore, Estevez, Ricci, Saponara, Nzola, Agudelo. Allenatore: Vincenzo Italiano.