La Juventus sembra dare segnali importanti di continuità. I dettami tattici di Pirlo sembrano essere assimilati gradualmente dalla squadra e lo dimostrano anche gli otto gol realizzati nelle ultime tre partite con zero reti subite. Nonostante questo, diversi addetti ai lavori continuano a nutrire dubbi sul lavoro del nuovo tecnico bianconero. Nelle ultime ore è toccato al giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che ha rivolto una frecciatina a Pirlo. Il giornalista ha dichiarato che l'allenatore bianconero, data la sua inesperienza su una panchina, sarebbe dovuto partire da una squadra di Serie C e non dalla Juventus.

Maurizio Pistocchi: 'Pirlo è un'incognita'

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi in una recente intervista si è soffermato sui primi mesi di Pirlo sulla panchina della Juventus. Pistocchi ha voluto sottolineare come la Juventus rappresenti un cantiere aperto e che il suo allenatore sia un'incognita. Secondo il giornalista, in questo momento la rosa migliore è sempre quella della Juventus, ma bisognerà capire come riuscirà ad incidere un debuttante come Pirlo: "Doveva partire dalla Pro Vercelli e invece si ritrova ad allenare la Juventus", ha dichiarato Pistocchi, che poi ha aggiunto: "Ha fatto parecchi errori nelle ultime partite". Secondo Pistocchi, Pirlo ha rischiato di andare ai supplementari e ai rigori contro il Napoli se Insigne non avesse sbagliato il penalty.

'Difficile dire che vincerà il campionato'

Pistocchi ha voluto utilizzare una metafora particolare in riferimento alla scelta della Juventus di affidare la panchina ad un allenatore senza esperienza: "La Juventus è un grande cantiere, il capo mastro doveva fare i mattoni e l'hanno messo a fare i palazzi". In merito alla lotta per lo scudetto, Maurizio Pistocchi ha dichiarato che attualmente è difficile dare una favorita considerando che ci sono diverse squadre che potrebbero vincerlo, su tutte Milan e Inter.

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Spal, la Juventus disputerà una serie di partite che potrebbero rivelarsi decisive per il campionato, Coppa Italia e Champions League. Sabato 30 gennaio alle ore 18 a Marassi ci sarà la prima giornata del campionato di ritorno contro la Sampdoria, che precede l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter.

Subito dopo la sfida con la Roma e il ritorno di coppa contro l'Inter. La sfida contro il Napoli precede il ritorno della Juventus in Champions League, con il match contro il Porto previsto il 17 febbraio.