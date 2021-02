La Juventus esce sconfitta dal match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. 2 a 1 il risultato finale per i lusitani. Un risultato che sarebbe stato più negativo per i bianconeri se il centrocampista Chiesa non avesse segnato negli ultimi minuti del match su assist di Rabiot. Proprio prima del fischio finale l'arbitro del match non ha punito il Porto per un presunto fallo da rigore su Cristiano Ronaldo del difensore Zaidu. Gran parte dei moviolisti hanno confermato che potesse esserci la sanzione per il contatto in area lusitana. Soprattutto Sky Sport, l'emittente televisiva che trasmetteva il match, ha rimarcato che si è trattato di un errore dell'arbitro.

Non dello stesso parere il giornalista sportivo Paolo Ziliani. Utilizzando il suo account ufficiale di Twitter ha voluto lanciare una frecciatina all'emittente televisiva. Per Ziliani infatti Sky Sport avrebbe dovuto dire negli studi televisivi che si trattava di un episodio dubbio e non dare la certezza che fosse penalty.

Paolo Ziliani sull'episodio da rigore su Cristiano Ronaldo in Porto-Juventus

"Cara Sky Sport, ma un opinionista che dicesse che Cristiano Ronaldo stava già cadendo prima del contatto con Zaidu e che quindi il fallo era quanto meno dubbio, era così difficile da trovare allo Speciale Champions? Chiedo per i grandi numeri". Evidente la frecciatina del giornalista sportivo agli opinionisti presenti nel programma televisivo di Sky Sport nel post Porto-Juventus.

Il tweet di Ziliani ha scatenato come al solito diverse reazioni contrastanti. Un tifoso della Juventus ha scritto: "Ziliani perché non vai a dire che nel derby di coppa Barella stava già cadendo ed è stato leggermente toccato da Leao?".

Le reazioni dei follower di Ziliani su Twitter

Diverse le reazioni al tweet di Ziliani, alcune a favore del giornalista altre contrarie.

Un utente ironicamente ha twittato: "Il rigore per la Juventus è sempre sacrosanto". Un tifoso presumibilmente juventino ha scritto: "Ma è rigore e pure abbastanza evidente, gli ha dato un colpo. Però Ronaldo è juventino, quindi sicuro simula/non subisce fallo, e se l'arbitro fischiasse sarebbe sicuramente comprato. Complottismo". Un altro follower ha invece twittato: "Si ma il difensore lo travolge non si ferma!!

Se si fosse fermato ok, peccato che lo travolge! In più perché non va al Var?". Sorprendono invece le parole di un utente che si definisce anti-juventino e scrive: "Da anti-Juventino dico che è rigore tutta la vita... pure se sta già cadendo, il difensore franandogli addosso non gli dà modo di rialzarsi e procura un danno. Rigore."