Sono giorni difficili per il Crotone, ultimo in classifica e reduce da tre sconfitte consecutive. Nell'ultimo turno di campionato i rossoblù hanno dovuto alzare bandiera bianca a "San Siro" perdendo per 4-0 contro la capolista Milan, nonostante un buon primo tempo e diverse occasioni create.

Con l'inizio del girone di ritorno e il mercato di riparazione mandato in archivio, la squadra di Giovanni Stroppa dovrà dare delle risposte immediate per non compromettere definitivamente la seconda parte di stagione. La fiducia accordata dalla società al tecnico rossoblù rimane legata ai risultati che arriveranno nelle prossime sfide, a partire dalla prossima contro il Sassuolo, in programma domenica 14 febbraio alle ore 18.

Crotone, obiettivo tre punti

Con 12 punti in classifica la squadra calabrese è momentaneamente in ultima posizione. Solamente un successo è arrivato nel 2021, quello interno (4-1) nello scontro diretto contro il Benevento, poi per gli squali solamente sconfitte. Una squadra senza mezze misure quella di Giovanni Stroppa, capace di perdere e vincere senza riuscire mai ad agguantare un pareggio. A concedere speranza è però la classifica che vede il Torino, quart'ultimo, ancora alla portata con un margine di 4 punti sui rossoblù ma con ancora lo scontro diretto da disputare all'Ezio Scida.

Sul cammino del Crotone nel turno di questo weekend ci sarà il Sassuolo, squadra reduce da una sconfitta contro lo Spezia (1-2) e che nel match del girone d'andata riuscì a vincere (4-1) contro il Crotone.

Mal di trasferta per il Crotone

A rimarcare l'importanza di una vittoria contro il Sassuolo sono i dati statistici di questo campionato di Serie A. Il Crotone, infatti, è l'unica squadra del torneo a non avere ancora mai vinto una gara in trasferta. Per i rossoblù solamente due pareggi e ben nove sconfitte in undici gare affrontate lontano dalla Calabria.

Il fattore "Ezio Scida" diventa dunque fondamentale in questo momento del torneo che non ammette ulteriori passi falsi.

A preoccupare, e non poco, ambiente e società risulta però la fragilità del reparto difensivo, che solamente nelle ultime tre giornate di campionato ha incassato nove reti. Una media di tre reti per gara è troppo alta per una squadra che ambisce a scalare posizioni in classifica e a ottenere una preziosa salvezza.

Crotone, diversi recuperi

Alcune note positive potrebbero giungere dall'infermeria. Il Crotone nelle ultime giornate ha iniziato a recuperare alcuni degli infortunati. Dopo i rientri di Ahmad Benali e Pedro Pereira, il tecnico Giovanni Stroppa ha potuto schierare nuovamente Emmanuel Rivièrere contro il Milan. Sulla via del recupero ci sarebbero anche Luca Cigarini, Salvatore Molina e Giuseppe Cuomo, fermi da ormai diverse settimane.