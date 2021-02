Il Crotone è pronto a scendere in campo nel match della 21^ giornata di Serie A 2020-2021. La squadra allenata da Giovanni Stroppa, questa domenica 6 febbraio alle ore 15, affronta a "San Siro" il Milan di Stefano Pioli in uno dei più classici "testa-coda" del campionato.

Non farà parte della gara, però, l'esterno palermitano Antonio Mazzotta nuovamente escluso dal tecnico calabrese per scelta tecnica dalla rosa dei 25 calciatori utilizzabili in questo campionato.

Nel match odierno contro i rossoneri il Crotone potrà contare sulla presenza di innesti come Samuel Di Carmine e Adam Ounas, ma sarà privo di Junior Messias, squalificato.

Crotone a caccia di punti salvezza

La gara in casa del Milan arriva dopo il doppio k.o. di campionato rimediato in trasferta a Firenze (2-1) e all'Ezio Scida (0-3) contro il Genoa. Due scontri diretti falliti per gli "squali", che ora si troveranno ad affrontare un calendario difficile. La prima tappa in programma sarà quella di Milano contro la capolista. Nessun punto ottenuto dal Crotone nei precedenti esterni contro il Milan, come pure si era conclusa con una sconfitta per 0-2 la gara casalinga del girone d'andata.

Assente a questa sfida sarà l'esterno Antonio Mazzotta, che dopo essere stato reintegrato in squadra in avvio di 2021, al termine del mercato di di riparazione di gennaio, è stato nuovamente escluso per scelta tecnica. Per lui dunque si profila un girone di ritorno da spettatore, salvo eventuali reintegrazioni in rosa da parte di Giovanni Stroppa.

Esame rossonero per Stroppa

Il tecnico Giovanni Stroppa ritornerà a calcare, anche se da allenatore, il manto erboso di "San Siro" che lo ha visto protagonista da calciatore proprio con la casacca del Milan. L'allenatore, però, sarà chiamato a dare un segnale di ripresa alla sua formazione, in un match sulla carta proibitivo alla luce della classifica difficile che vede il Crotone in ultima posizione e i rossoneri in vetta.

Nei giorni scorsi le voci di possibili avvicendamenti sono state spente sul nascere dallo stesso allenatore oltre che dal presidente Gianni Vrenna con una fiducia rinnovata - ma non illimitata - da parte del club calabrese.

Crotone con Di Carmine e Ounas

Nella gara di Milano il Crotone potrebbe riproporre dal primo minuto l'attaccante Samuel Di Carmine, che ha già fatto il suo esordio in rossoblù nel match casalingo contro il Genoa.

L'assenza causa squalifica di Junior Messias potrebbe concedere l'occasione per debuttare per Adam Ounas, ultimo acquisto della sessione di mercato di gennaio. Sicuro assente della gara sarà l'attaccante rumeno Denis Dragus, che nel corso della rifinitura ha rimediato una distorsione al ginocchio: le sue condizioni che saranno valutate nei prossimi giorni.