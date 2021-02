"Robert Platek, insieme a sua moglie Laurie Platek e ai tre figli Amanda, Carolina, Robert Junior e con suo fratello Philip Platek, tutti grandi sostenitori della Serie A, ha compiuto un investimento generazionale nel Club Spezia Calcio, dando il via a un progetto a lungo termine". Questo è l'incipit del comunicato stampa con cui lo Spezia Calcio ufficializza il suo passaggio alla cordata statunitense guidata in prima persona da Robert Platek, imprenditore e partner della MSD Capital, società che fra le altre si occupa di curare gli investimenti del miliardario Michael Dell.

Lo #SpeziaCalcio annuncia l’acquisizione del Club da parte della famiglia Platek



➡️ https://t.co/HiejzL5QlI pic.twitter.com/q4S1Iu0bqa — Spezia Calcio (@acspezia) February 11, 2021

Robert Platek: chi è il nuovo proprietario dello Spezia Calcio

Robert Platek, che opera già nel calcio in Portogallo alla guida del Casa Pia, e in Danimarca, dove possiede il Sonderijsk, sarà il primo presidente straniero della storia dello Spezia Calcio, del quale ha già dichiarato di non voler modificare i quadri dirigenziali almeno per il momento.

Nella sua storia di imprenditore non è la sua prima scalata alla vetta di un club delle prime cinque leghe europee in quanto già nel 2019 Platek era uno dei nomi in ballo per l'acquisto del Sunderland, trattativa mai andata in porto.

E' andata diversamente invece a fine 2020, quando Robert Platek assistette Alan Pace nella scalata al Burnley FC, club di Premier League, capo di una cordata che avrebbe usufruito di un prestito dal nuovo proprietario dello Spezia Calcio.

A differenza di ciò che è successo con il Burnley l'investimento di Platek in questo caso sarebbe in prima persona senza coinvolgimento di Michael Dell, come invece era stato paventato nei primi giorni in cui erano uscite le voci sul possibile passaggio di consegna.

Gabriele Volpi, dalla D al sogno Serie A

Se ne va quindi il patron Gabriele Volpi, che aveva acquistato lo Spezia Calcio nel 2008 quando si trovava in Serie D dopo l'estromissione dai professionisti della precedente dirigenza. Sotto la sua gestione il club è cresciuto - anno dopo anno - diventando presenza stabile in Serie B, prima dell'exploit della stagione scorsa culminata con la splendida finale play off nella quale lo Spezia si è sbarazzato del Frosinone conquistando per la prima volta la Serie A.

Gabriele Volpi era entrato nello Spezia Calcio dopo essere stato patron della Pro Recco nella pallanuoto e, nonostante gli storici successi, non ha avuto una relazione sempre facile con il tifo spezzino, che nelle ultime settimane aveva contestato l'ormai ex proprietà con striscioni molto critici.

Secondo quanto si apprende il disimpegno di Gabriele Volpi sarà totale, con l'ex proprietario che non rimarrà come socio di minoranza. Intanto la nuova proprietà esordirà con un incontro prestigioso: Spezia-Milan di sabato 13 febbraio alle ore 20,45.

Spezia Calcio, un'altra squadra italiana di proprietà straniera

Robert Platek si aggiunge alla lista di imprenditori stranieri che hanno investito sul nostro calcio, una lista che si sta allungando negli ultimi anni, segnale di un movimento che sta ricostruendo una propria credibilità a livello internazionale.

In Serie A le proprietà straniere riguardano non solo top club come Inter, Milan e Roma, ma anche realtà di medio-bassa classifica come Bologna, Fiorentina e Parma.

Batte bandiera statunitense da poco più di mese anche il Pisa in Serie B, così come il Venezia, che è a stelle e strisce già dal 2015.

Mentre in Serie C le proprietà straniere riguardano Catania, Como e Padova.