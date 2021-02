Uno degli obiettivi dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà quella di individuare l'erede migliore di Samir Handanovic. Il portiere sloveno, infatti, in questa stagione ha avuto un rendimento altalenante e non essendo più giovanissimo i nerazzurri devono individuare il sostituto ideale. Si è parlato molto di Juan Musso, ma il nome in cima alla lista dei dirigenti sarebbe un altro, quello di Alex Meret, che al Napoli non sta trovando moltissimo spazio e per questo potrebbe chiedere la cessione.

Inter su Meret

Il grande obiettivo tra i pali dell'Inter la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere Alex Meret.

Il portiere non sta trovando tanto spazio tra le fila del Napoli in questa stagione, dopo che già lo scorso anno spesso il tecnico Gennaro Gattuso lo aveva relegato in panchina per schierare David Ospina. Sono soltanto otto le presenze raccolte in campionato, a fronte di tre partite disputate in Europa League. Numeri davvero bassi per un giocatore che rischia anche di perdere il posto in Nazionale e conseguentemente l'Europeo, che si giocherà la prossima estate.

Un fattore che potrebbe facilitare l'affare è rappresentato dall'agente di Meret, Federico Pastorello, notoriamente vicino alle vicende di casa Inter, essendo anche il rappresentate di altri giocatori nerazzurri, su tutti Romelu Lukaku. Già la scorsa estate il classe 1997 era stato accostato al club meneghino, con tanto di incontro a Castelvolturno, ma il Napoli non ha voluto privarsene, anche alla luce dell'investimento fatto per acquistarlo dall'Udinese due anni prima, superiore ai 25 milioni di euro.

Come detto, le cose sono cambiate in questi mesi, visto che Meret ha continuato a non giocare, se non saltuariamente.

Il possibile affare

Alex Meret ha un contratto fino a giugno 2023 e fino a qualche mese fa si parlava anche di un possibile rinnovo di contratto. Proprio il malumore del giocatore, però, avrebbe fatto arenare le trattative. I rapporti tra Inter e Napoli sono ottimi, come testimonia anche il trasferimento all'ombra del Vesuvio di Matteo Politano, ceduto a gennaio dello scorso anno e riscattato qualche giorno fa per oltre 20 milioni di euro.

La valutazione dell'estremo difensore azzurro si aggira comunque tra i 15 e i 20 milioni di euro, anche perché si tratta di un giocatore ancora molto giovane e con ampi margini di miglioramento. I due club, però, potrebbero intavolare uno scambio con Matìas Vecino o Radja Nainggolan, che tornerà a Milano dal prestito al Cagliari, valutandoli poco meno di 10 milioni, più un conguaglio economico.

Occhio anche alla pista Radu, anche lui valutato intorno ai 10 milioni. In questo modo entrambe le società realizzerebbero due plusvalenze importanti senza esborsi economici notevoli.