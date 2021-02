Archiviate le semifinali di Coppa Italia, sta per tornare il campionato di Serie A. Fischio d’inizio venerdì 12 febbraio alle 20:45 con Bologna – Benevento.

In chiave Fantacalcio, andrà fatta attenzione al possibile turnover in vista degli impegni europei delle squadre italiane: la Juventus mercoledì 17 febbraio volerà in Portogallo per affrontare il Porto di Sergio Conceicao, mentre Napoli, Roma e Milan saranno impegnate giovedì 18 in Europa League rispettivamente contro Granada, Braga e Stella Rossa.

Il portiere

Silvestri, una delle sicurezze sia per Juric che per i suoi fantallenatori in questo campionato, nell’ultima giornata ha tradito le attese, rendendosi artefice pure di un autogol.

Vorrà di sicuro rifarsi, come tutto il Verona che non attraversa un momento di grande forma. In casa, contro un Parma sempre più in crisi, si può rivedere la squadra determinata e organizzata ammirata fino a qualche settimana fa, che potrrebbe anche non subire gol.

La difesa

Gosens: a destra o a sinistra il risultato non cambia, su qualsiasi fascia giochi, lascia spesso e volentieri il suo timbro. Contro il Cagliari dovrebbe tornare sulla sua fascia di competenza, e chissà che non possa ripetersi anche in fase realizzativa.

Martinez Quarta: ottima prestazione contro l’Inter, il giovane difensore argentino (già nel giro della nazionale Albiceleste) sta pian piano. In questa giornata si può lanciare.

Mancini: il classico difensore goleador da Fantacalcio, quest’anno è già a quota 3 realizzazioni in campionato.

In attesa che Smalling torni ai livelli della precedente stagione, è Mancini il leader della difesa giallorossa. Nel lunch match di giornata se la vedrà con Deulofeu e Llorente, due avversari non semplici, ma potrebbe comunque regalare un’ottima prestazione.

Il centrocampo

Calhanoglu: due assist al rientro, in poco più di 20 minuti. Il Milan ha fatto bene anche in sua assenza, ma di certo è l’uomo più creativo del centrocampo rossonero.

Sabato sera contro lo Spezia, potrebbe essere di nuovo illuminante per la squadra di Pioli.

Milinkovic-Savic: con il sergente è sempre lo stesso discorso: va schierato sempre, soprattutto in un big match. Lo avevamo consigliato anche a Bergamo, e non ci deluse con un bel 7 in pagella e solo il palo gli negò il gol. Ha colpito spesso l’Inter, anche all’andata.

Imprescindibile.

Damsgaard: il giovane danese ha stupito tutti. Gol, assist e splendide giocate lo hanno fatto diventare uno dei prospetti più interessanti della Serie A. Seppur spesso non parta titolare, quando entra riesce a "spaccare" le partite come pochi.

Mkhitaryan: stiamo parlando, molto probabilmente, del miglior centrocampista della Serie A e quindi pure del Fantacalcio. Lasciati alle spalle i problemi fisici, sta finalmente trovando la giusta continuità. Difficile, anzi, impossibile tenerlo in panchina.

L’attacco

Ronaldo: periodo d’oro per il campione portoghese. Sta rilanciando la sua Juventus in tutte le competizioni. Difficile che possa riposare contro il Napoli, anche se in vista c’è la sfida di Champions contro il Porto. Per evitare rimpianti, è consigliabile schierarlo.

Belotti: il "gallo" è una delle poche certezze del Torino di quest’anno. I granata, dopo l’arrivo di Nicola, sembrano anche più determinati e vogliosi di cambiare le sorti di questa stagione partita a rilento, e uno come Belotti, in quanto a grinta e determinazione, è secondo a pochi. Da schierare quasi sempre al Fantacalcio.

Barrow: dopo un lungo periodo di astinenza dal gol, il giovane attaccante ha siglato una doppietta nell’ultima giornata. Venerdì contro il Benevento, in una gara che si prospetta ricca di spettacolo, va schierato. Attenzione anche ai calci di rigore: con Orsolini in panchina, se ci sarà occasione potrebbe riprendersi il suo posto dal dischetto.