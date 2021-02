Sabato 13 febbraio alle ore 20:45 ci sarà Spezia-Milan, incontro valido per la 22ª giornata di Serie A. Gli spezzini, durante il turno precedente, hanno fatto bottino pieno al Mapei Stadium contro il Sassuolo di De Zerbi, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Erlic e Gyasi a cui ha risposto inutilmente Caputo per i neroverdi. I rossoneri, invece, hanno asfaltato in casa il Crotone di Stroppa col risultato di 4-0, per merito delle doppiette di Ibrahimovic e Rebic.

La partita verrà trasmessa sulla piattaforma streaming Dazn.

Spezia, ballottaggio Ismajli-Erlic in difesa

Vincenzo Italiano ed il suo Spezia saranno ben consci di trovarsi di fronte la prima della classe, la quale in trasferta non hai mai subito una sconfitta in questa stagione di campionato (9 vittorie ed 1 pareggio).

Per tentare di ribaltare i pronostici, il tecnico ex Trapani potrebbe optare per uno spregiudicato 4-3-3, con Provedel in porta. Quartetto che sarà formato, con tutta probabilità, da Vignali e Bastoni come terzini, mentre Chabot ed uno tra Ismajli ed Erlic si piazzeranno al centro, col calciatore kosovaro classe '96 avanti nelle gerarchie del Mister. Cerniera di centrocampo che dovrebbe essere composta, almeno inizialmente, da Pobega, Agoume ed Estevez. La triade offensiva, infine, avrà buone chance di avere come titolari Gyasi, Farias e Agudelo. Ancora out Mattiello, Nzola, Ferrer, Terzi e Piccoli.

Milan, squalificato Calabria

Mister Pioli ed il suo Milan si appresteranno a scontrarsi con la compagine ligure sapendo di non poter contare sulle prestazioni di Calabria (squalificato) e degli infortunati Diaz, Tonali e Kjaer.

Per centrare la terza vittoria consecutiva in Serie A, il tecnico ex Inter potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma come estremo difensore. In difesa i titolari saranno, c'è da scommetterci, Tomori e Romagnoli al centro, con Theo Hernandez che agirà come terzino sinistro e Dalot che andrà a posizionarsi sul fronte opposto. Linea mediana che, oltre a Kessiè, potrebbe vedere Bennacer e Meitè in lizza per una maglia, col calciatore ex Empoli che pare leggermente favorito.

A trequarti campo, in ultimo, dovrebbero giocare dal primo minuto Leao, Calhanoglu e Castillejo che agiranno a supporto del vertice d'attacco Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Spezia-Milan:

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Ismajli (Erlic), Chabot, Bastoni, Estevez, Agoume, Pobega, Gyasi, Farias, Agudelo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Milan (4-2-3-1): G.

Donnarumma, Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer (Meitè), Castillejo, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.