Martedì 9 febbraio alle ore 20:45 a Torino si giocherà Juventus-Inter, partita valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il match d'andata tra le due compagini giocato a San Siro è terminato col risultato di 2-1 in favore dei bianconeri: alla rete iniziale di Lautaro Martinez per i nerazzurri ha risposto Cristiano Ronaldo, prima su rigore e successivamente segnando su azione.

L'incontro verrà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Juventus, probabile impiego di Szczesny tra i pali

Andrea Pirlo e la sua Juventus, dopo la convincente vittoria dell'andata, saranno ben consci che si giocheranno il passaggio alla finale di Coppa Italia senza poter contare sulle prestazioni di Bonucci, Ramsey e Dybala.

Per tentare l'approdo in finale, il tecnico bresciano potrebbe scegliere il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il quartetto difensivo dovrebbe avere come interpreti Chiellini e De Ligt al centro, con Cuadrado e Danilo che agiranno come terzini. A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere McKennie e Bernardeschi come esterni, con Rabiot e Bentancur a far da scudo centrale. Il tandem offensivo sarà composto presumibilmente da Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo, con Morata pronto a subentrare a match in corso, qualora l'allenatore lo riterrà necessario.

Inter, squalificati Sanchez e Vidal

Antonio Conte e la sua Inter, per poter passare il turno in Coppa Italia, dovranno ribaltare la sconfitta di misura rimediata all'andata facendo a meno di Vidal e Sanchez, entrambi squalificati.

Per sovvertire i pronostici, il tecnico salentino dovrebbe optare per il suo "classico" 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore. Il terzetto arretrato dovrebbe essere formato da Skriniar, Bastoni e De Vrij. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta da Hakimi e Perisic come ali, e da Barella, Brozovic e Gagliardini al centro del reparto.

In attacco probabile spazio al collaudato tandem composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Chiellini, Cuadrado, Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, McKennie, Cristiano Ronaldo, Kulusevski. Allenatore: Andrea Pirlo.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic, Lukaku, L.

Martinez. Allenatore: Antonio Conte.