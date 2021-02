La Juventus, ieri 6 febbraio, ha vinto per 2-0 contro la Roma. I bianconeri hanno dimostrato grande solidità difensiva, riuscendo ad arginare le incursioni giallorosse. In molti hanno paragonato la vittoria della Juventus di ieri a quelle che la Vecchia Signora ha ottenuto in passato con Massimiliano Allegri.

Ad Andrea Pirlo, in conferenza stampa, è stato chiesto un parere proprio su questo aspetto: "Vincere in stile Allegri o Sarri a me va benissimo'. La cosa importante per la Juventus è vincere, come ha spiegato lo stesso tecnico bresciano.

La Juventus ha ritrovato Chiellini

La Juventus, nelle ultime partite, ha ritrovato una grande solidità difensiva e il merito è soprattutto del ritorno di Giorgio Chiellini.

Il capitano bianconero ha sfoderato prestazioni di grande livello e ha contribuito a tenere inviolata la porta di Wojciech Szczesny.

Delle prestazioni di Giorgio Chiellini ha parlato anche Andrea Pirlo: "Abbiamo grandi difensori, io posso stare molto tranquillo su questo". Riguardo alle prestazioni della difesa della Juventus, Andrea Pirlo ha detto: "Quando giocano bene i difensori vuol dire che ha fatto bene tutta la squadra".

La Juve pensa alla Coppa Italia

Adesso per la Juventus è già tempo di pensare alle prossime sfide e in modo particolare, martedì 9 febbraio, i bianconeri affronteranno l'Inter. Per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, Andrea Pirlo farà un po' di turnover come ha sottolineato lui stesso: "Ho una rosa ampia di 23 giocatori che mi dà grande tranquillità".

Dunque, visti i tanti impegni, la Juventus può attingere a piene mani dal suo organico. Pirlo ha anche spiegato che le sue scelte vengono fatte anche in base all'avversario: "Cambio in base alla gara che dobbiamo disputare e a quello che vedo durante gli allenamenti in settimana".

Per la partita di martedì 9 febbraio vanno valutate le condizioni di Leonardo Bonucci che contro la Roma ha chiesto il cambio per un fastidio fisico.

Il difensore è uscito più che altro per precauzione, anche se contro l'Inter potrebbe toccare a Matthijs De Ligt.

Le altre novità di formazione dovrebbero riguardare anche il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo di rivedrà Rodrigo Bentancur che contro la Roma era squalificato. Mentre in avanti dovrebbe toccare a Dejan Kulusevski. In ogni caso, Andrea Pirlo scioglierà i dubbi nella seduta di domani 8 febbraio, quando la squadra si ritroverà per svolgere un seduta mattutina.

Poi nella giornata di martedì 9 febbraio, la squadra svolgerà la classifica rifinitura pre-partita.