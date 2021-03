Allo stadio Dall'Ara di Bologna, questo sabato 3 aprile, si gioca il match valido per la 29^ giornata di Serie A, la decima del girone di ritorno, tra Bologna e Inter. Due squadre che arrivano a questa sfida sicuramente con obiettivi e motivazioni ben diverse. Gli ospiti sono in fuga in testa alla classifica e non vogliono rallentare la propria corsa. I padroni di casa, invece, sono a metà classifica e sono a un passo dalla salvezza. Nella sfida di andata, giocata allo stadio Meazza, era arrivato un netto successo dei nerazzurri per 3-1. La partita si giocherà sabato 3 aprile, alle ore 20:45.

Le ultime su Bologna-Inter

Il Bologna ha disputato un'annata altalenante fino ad ora. Gli emiliani a inizio stagione puntavano ad una salvezza tranquilla e l'hanno praticamente già ottenuta, con largo anticipo, anche se per gli uomini a disposizione ci si aspettava qualcosa in più. I padroni di casa, infatti, sono undicesimi in classifica con 34 punti e, pur mancando la matematica, sono ad un passo dalla salvezza, avendo ben dodici punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. La squadra di Sinisa Mihajlovic viene da due vittoria consecutive, l'ultima in casa del Crotone per 3-2 in rimonta dopo essere stata sotto di due reti.

L'Inter sembra essersi definitivamente alle spalle le polemiche e le critiche piovute fino a dicembre per un rendimento altalenante che ha portato anche all'eliminazione dalle competizioni europee.

I nerazzurri hanno trovato continuità in campionato come dimostrano i risultati, visto che vengono da ben otto vittorie consecutive e cercano la nona per stabilire il record di questa stagione. La squadra di Antonio Conte è in testa alla classifica, in fuga, avendo 65 punti, a più sei sul Milan secondo e a più dieci sulla Juventus terza, anche se i nerazzurri e i bianconeri devono recuperare una partita, rispettivamente contro Sassuolo e Napoli.

Nell'ultima partita è arrivato il successo esterno di misura contro il Torino per 2-1, con gol vittoria messo a segno da Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Bologna-Inter

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dovrebbe affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Al centro dell'attacco ci sarà il solo Barrow, con Skov Olsen, Soriano e Sansone a suo supporto sulla trequarti.

Out Palacio, squalificato. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Schouten e Svanberg.

Solito schieramento tattico per Antonio Conte, che si schiererà sempre con il 3-5-2. La coppia d'attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Lukaku, anche se Sanchez scalpita alle loro spalle. In mezzo al campo dovrebbe tornare dal primo minuto Christian Eriksen, partito dalla panchina con Atalanta e Torino, in vantaggio nel ballottaggio con Sensi, al fianco degli intoccabili Brozovic e Barella. Out De Vrij e D'Ambrosio, che ancora non hanno recuperato ancora dal Covid.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku.