Il colpo a “zero” è da tempo una costante per il calciomercato della Juventus. La Vecchia Signora attira spesso i giocatori in scadenza di contratto anche se le fortune sono alterne. I grandi colpi gratis dei bianconeri che per primi vengono in mente sono Pirlo e Pogba, poi ce ne sono altri che non hanno avuto la stessa fortuna, Ramsey e Rabiot per esempio. La prossima estate sarà ricca di grandi talenti che si liberano dai propri contratti e Paratici sta vagliando diverse alternative per rinforzare la rosa.

Draxler alla Juventus a zero

Uno potrebbe essere Julian Draxler, tedesco che non rinnoverà con il Paris Saint Germain e sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a partire da giugno.

Centrocampista offensivo dal grande talento e con oltre 50 presenze in nazionale, piace ormai da tempo a Paratici che adesso potrebbe provare a portarlo sotto la Mole. In questa stagione ha fatto segnare 18 presenze con 4 gol e due assist, ma la sua avventura a Parigi è molto probabilmente finita. Vuole di più Draxler che a 27 anni è nel pieno della propria carriera agonistica.

Calciomercato Juventus: la lunga lista dei parametri zero

La lista dei parametri zero per la prossima Juventus non si riduce al solo tedesco. I bianconeri avrebbero avviato i contatti con gli agenti di Memphis Depay. Il francese dovrebbe lasciare il Lione a giugno e sognerebbe di andare al Barcellona di Koeman, che però avrebbe come prima opzione per l’attacco Aguero.

Il Kun, che ha già dato l’addio al Manchester City, è un altro dei giocatori accostati alla Juve, ma a quanto pare i catalani sarebbero in testa nella corsa all’argentino.

Il vero sogno di Paratici sarebbe quello di strappare a zero al Milan il portiere Donnarumma. La trattativa tra il giocatore e il club per il rinnovo di contratto va a rilento.

Le richieste di Raiola sarebbero per ora troppo alte per i rossoneri che hanno comunque il “sì” del giocatore alla permanenza. Ci sarebbe il rischio che il potente agente stia usando la Juve per riuscire a strappare le condizioni a lui gradite sul prossimo contratto con il Milan. Certo è che se Donnarumma non dovesse rinnovare a breve, la possibilità di un assalto di Paratici potrebbero anche diventare realtà.

Sarebbero poche invece le possibilità di arrivare ad Alaba che lascerà il Bayern Monaco. Le sue richieste per l’ingaggio sono faraoniche e così ora in corsa sarebbero rimaste solo Real Madrid e Manchester City. Infine il Liverpool perderà a zero Wijnaldum, il centrocampista sarebbe nel mirino della Juventus, dell’Inter e anche del Barcellona.