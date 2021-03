La Juventus, in questa stagione, ha compiuto una rivoluzione in termini di rosa. I cambiamenti, però, hanno portato risultati altalenanti e la distanza in classifica adesso è ampia. Perciò, in estate la Juventus dovrà rinforzarsi per tornare al vertice. Una delle certezze per il futuro bianconero è Cristiano Ronaldo come hanno spiegato sia Pavel Nedved che Fabio Paratici. Stando a quanto spiega la Gazzetta dello Sport, il portoghese vorrebbe avere in rosa giocatori come Karim Benzema. Oltre al francese, CR7 vorrebbe anche Isco. Dunque, il numero 7 bianconero avrebbe fatto delle richieste specifiche alla Juventus per rinforzare la rosa.

Giocatori di esperienza per la Juventus

La Juventus, in questa stagione, ha pagato un po' l'inesperienza di alcuni suoi giocatori. Per questo motivo, la società nel prossimo mercato potrebbe voler inserire in squadra qualche calciatore con un po' più di esperienza. In questo senso si fanno i nomi di gente dal grande palmares come Benzema, Marcelo e Isco. Infatti, Cristiano Ronaldo vorrebbe un centrocampista di qualità per rinforzare la Juventus. Un giocatore come Isco potrebbe dare quelle geometrie che servirebbero alla squadra di Andrea Pirlo per alzare il livello del gioco. Inoltre, la Juventus, in estate, potrebbe privarsi di Paulo Dybala perciò servirebbe un nuovo attaccante e Benzema potrebbe essere una grande occasione di mercato. Infatti, qualora il Real Madrid si assicurasse Haaland, a quel punto potrebbe cedere proprio il bomber francese.

Per l'attacco dei bianconeri vanno monitorati anche i nomi di Icardi e Milik. Dunque, il prossimo mercato della Juventus potrebbe portare forze fresche che possano aiutare la squadra a fare un salto di qualità.

Intanto la Juventus lavora alla Continassa

Mentre la dirigenza della Juventus sarebbe già al lavoro per delineare le strategie future, Andrea Pirlo e i suoi ragazzi si dedicano al campo.

La squadra, in questi giorni, sta lavorando alla Continassa senza i nazionali. La cosa positiva è che il gruppo bianconero può contare su un buon numero di giocatori visto che i sudamericani non hanno impegni con le rispettive selezioni e questo è sicuramente un vantaggio per Pirlo. Anche perché il tecnico bresciano, nei prossimi due mesi, dovrà invertire la rotta rispetto alle ultime settimane.

La Juventus dovrà dimostrare di avere maggiore concentrazione visto che gli impegni importanti non mancheranno. Inoltre, la speranza è di avere a disposizione Paulo Dybala per il finale di stagione. Anche l'argentino è chiamato a dare un segnale forte visto che le voci di mercato su di lui si erano intensificando. Inoltre, al momento, non ci sono novità sul fronte del rinnovo di contratto con la Juventus e il futuro della Joya è fortemente in bilico.