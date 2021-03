Il pareggio deludente contro l'Hellas Verona in campionato ha probabilmente allontanato le speranze di scudetto della Juventus. Nonostante la squadra di Pirlo debba recuperare il match contro il Napoli, la distanza dell'Inter è notevole. Inoltre la squadra di Antonio Conte ha il vantaggio di non giocare le competizioni europee. Sia Milan che Juventus sono impegnate infatti in Europa League e in Champions League. Sui risultati deludenti della Juventus in campionato si è soffermato Mario Sconcerti. Il giornalista ha voluto giustificare il lavoro della dirigenza bianconera, che secondo Sconcerti nel complesso si è adeguata ai progetti societari e alla scelta di rinnovare guida tecnica e rosa.

Mario Sconcerti è stato molto duro nei confronti di chi ha dato colpe solo al lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici per i risultati in campionato della Juventus: "Non è solo colpa della dirigenza".

Mario Sconcerti ha difeso la dirigenza della Juventus dalle critiche

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti in una recente intervista ha dichiarato: "Non possiamo fare i tifosi e dire che è tutta colpa della dirigenza". Il giornalista ha poi spiegato la sua versione sottolineando: "Credo che questo per la Juventus sia un anno zero, non l'anno uno, e che quello che sta succedendo in campionato è stato messo in conto dalla società". Secondo il giornalista quindi l'obiettivo della Juventus rimarrebbe sempre quello di vincere ma la società avrebbe messo in preventivo la possibilità di non conquistare competizioni importanti in questa stagione.

Inoltre, l'età media della squadra bianconera rispetto alla scorsa stagione è diminuita in maniera evidente. Ulteriore scusante per Pirlo, secondo il giornalista, è anche la possibilità di non aver fatto un'adeguata preparazione fisica estiva a causa dell'emergenza coronavirus.

Le prossime partite della Juventus

Nonostante le difficoltà dovute all'avvio di un nuovo progetto sportivo, la Juventus proverà a lottare fino alla fine per lo scudetto.

Sono queste le parole di Alvaro Morata nel post match di Juventus-Spezia. La punta spagnola, autore del gol dell'1-0 contro lo Spezia (match finito 3 a 0 per i piemontesi), ha dichiarato che chi non crede nella Juventus non dovrebbe accendere neanche la televisione. Allo stesso tempo Alvaro Morata ha aggiunto che la squadra proverà a vincere più partite possibili.