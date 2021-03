La Juventus è sempre attenta alle occasioni di mercato. Non considerando la particolare sessione estiva del calciomercato della scorsa stagione (condizionata dalla pandemia da coronavirus), la società bianconera negli ultimi anni ha sempre attinto al mercato dei parametri zero. Basti ricordare tre stagioni fa l'acquisto del centrocampista Emre Can (arrivato dopo essere andato in scadenza con il Liverpool). Nell'estate 2019 sono stati ben due i parametri zero acquistati, i centrocampisti Adrien Rabiot (ex Paris Saint Germain) e Aaron Ramsey (ex Arsenal). Durante il prossimo calciomercato estivo potrebbero essere diverse le occasione di mercato a titolo gratuito.

Inoltre la Juventus può sfruttare il Decreto Crescita, disposizione governativa che consente di ingaggiare giocatori dall'estero con una tariffazione agevolata sullo stipendio. Fra i nomi che più interessano per la prossima stagione spiccherebbe anche quello della punta attualmente al Manchester City Sergio Aguero.

La Juventus sarebbe interessata a Sergio Aguero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe individuato in Sergio Aguero un possibile rinforzo per la prossima stagione. La società bianconera sarebbe alla ricerca di un profilo che possa essere un'alternativa valida nel settore avanzato. La punta argentina in questa stagione è finito in panchina nel Manchester City. Rimane però uno dei migliori giocatori del calcio europeo, inoltre a 33 anni può dare ancora molto anche in squadre che lottano per grandi competizioni.

Su Aguero però ci sarebbe l'interesse anche del Paris Saint Germain. Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra le due società.

Piace anche Memphis Depay per il settore avanzato

La punta argentina però non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus per il settore avanzato. Si valuta infatti anche un possibile investimento per Memphis Depay, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2021.

La punta del Lione in questa stagione si sta dimostrando un giocatore importantissimo per la squadra francese, con statistiche importanti. In 27 partite nel campionato francese ha realizzato 14 gol e ha fornito sette assist decisivi ai suoi compagni.

Possibile investimento sul Wjnaldum per il centrocampo

Restando in tema parametri zero, la Juventus starebbe valutando anche profili interessanti per il centrocampo.

Uno dei settori che necessitano di rinforzi secondo la maggior parte degli addetti ai lavori è proprio la mediana. Per questo la società bianconera potrebbe ingaggiare Georgino Wijnaldum, centrocampista olandese che va in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool.