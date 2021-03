Continuano i rumors intorno al calciomercato della Juventus. L’attacco è il settore caldo con Cristiano Ronaldo che dovrebbe rimanere, Paulo Dybala che potrebbe partire e la costante ricerca di un bomber che continua ormai dall’estate scorsa. Oggi la lunga lista di giocatori accostati ai bianconeri si arricchisce di un nome nuovo: Timo Werner. L’attaccante è stato uno dei colpi grossi del Chelsea durante la scorsa estate, ma sta deludendo le attese dei Blues, tornati a correre sia in campionato che in Champions grazie all’arrivo di Tuchel.

Werner sarebbe nel mirino del calciomercato della Juventus

Il tedesco di 25 anni è stato al centro di una lunga “guerra” di mercato tra diversi club a giugno. Una lotta che hanno vinto gli uomini mercato del Chelsea, "strappandolo" al Lipsia per circa 60 milioni di euro. Una bella cifra sicuramente, ma dopo i 28 gol messi a segno e la doppia grande cavalcata in Bundesliga e in Champions League, sembrava che la cifra potesse essere giusta per un talento di quel tipo. I numeri di questa stagione, invece, dicono che Werner nella sua prima annata al Chelsea ha segnato solo cinque reti in campionato su 28 partite e tre su otto gare in Champions League.

Secondo alcune indiscrezioni il giocatore potrebbe essere ceduto la prossima estate. Il sogno dei blues è quello di riuscire a vincere la concorrenza di mezzo Europa per Haaland e portare il fenomenale centravanti norvegese alla corte di Tuchel.

Un sogno costoso, perché pare il che il Borussia Dortmund voglia 150 milioni di euro, cifra che per ora ha frenato gli entusiasmi anche del Real Madrid.

La Juve ci proverà?

Sempre secondo queste indiscrezioni Timo Werner sarebbe finito nel mirino della Juventus, che sta cercando un attaccante eclettico, capace di essere bomber, ma anche spalla di Ronaldo.

Il tedesco ha queste caratteristiche, ma molto probabilmente non saranno i bianconeri a far rientrare "rientrare" il Chelsea dell’investimento sul ragazzo. Infatti la Vecchia Signora non sarebbe disposta a spendere 60 milioni per il tedesco. Su Werner ci sarebbe anche il Barcellona, una sfida tra bianconeri e blaugrana che si potrebbe ripetere anche per Aguero, il quale lascerà il City.

Werner e Aguero ovviamente non sono gli unici nomi che circolano per l’attacco della Juventus che verrà. Resta valida la candidatura di Arek Milik che potrebbe arrivare dal Marsiglia. Da non escludere anche un ritorno di fiamma per Mauro Icardi, chiuso al PSG da tanti campioni. Uno degli obiettivi di Paratici sarebbe poi Moise Kean di proprietà dell’Everton, il PSG vorrebbe provare a riscattarlo al termine di questa stagione in prestito ma per ora non ha trovato l’accordo con la squadra di Liverpool. Infine c’è il "tormentone" Scamacca, destinato a continuare anche in estate dopo che è stato uno dei principali obiettivi della Juventus per il Calciomercato di gennaio.