La Juventus avrebbe deciso di accelerare la trattativa che porterebbe Mauro Icardi alla Juventus se Paulo Dybala dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. L'attaccante ex Inter, infatti, potrebbe decidere di partire se il Paris Saint Germain dovesse procedere per il riscatto di Moise Kean. Il classe 2000, in prestito dall'Everton, avrebbe soddisfatto non solo il tecnico Mauricio Pochettino ma anche l'intera dirigenza, che proporre agli inglesi l'acquisto a titolo definitivo dell'intero cartellino. Il centravanti di Rosario, infatti, sarebbe ben disposto ad accettare il ritorno in Serie A e riaprire i contatti con i dirigenti torinesi che, prima dell'addio all'Inter, lo avrebbero voluto a Torino come terminale offensivo contattando molteplici volte la moglie-agente Wanda Nara.

Il suo cartellino dovrebbe avere, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, una valutazione di circa 50 milioni di euro. Il responsabile CEO, Fabio Paratici, però avrebbe intenzione di proporre una formula che prevede un prestito con diritto di riscatto simile a quello che ha garantito l'arrivo a Torino di Alvaro Morata.

Juventus: Icardi se Dybala dovesse accettare la Premier

Paulo Dybala,che ancora non ha ritrovato il campo a causa dell'infortunio al ginocchio, nelle ultime settimane sarebbe finito sia nel mirino del Manchester United che in quello del Chelsea. I Red Devils lo starebbero monitorando sin da quando è saltato l'affare che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku alla Continassa. I Blues di Roman Abramovich, invece, avrebbero già pensato a qualche offerta per convincere la Juventus a cedere il cartellino.

La proposta potrebbe prevedere, infatti, una cifra cash da 50 milioni di euro o addirittura l'inserimento di una contropartita tecnica a scelta tra Timo Werner e Christian Pulisic. L'attaccante ex Lipsia sarebbe valutato 65 milioni di euro, mentre l'ex Borussia Dormund 45 milioni.

Non sarebbe nemmeno da escludere la possibilità di uno scambio alla pari con il Paris Saint Germain, così come avvenuto con il Barcellona per Arthur e Pjanic, proprio tra i due attaccanti argentini.

Il possibile arrivo di Mauro Icardi alla Juventus, inoltre, farebbe comodo anche all'Inter che potrebbe incassare i 15 milioni di euro previsti dalla clausola, inserita nel contratto, se l'attaccante dovesse essere rivenduto in un club dell'Italia. Il bomber di Rosario è stato riscattato dal club transalpino dopo aver versato ai nerazzurri 50 milioni di euro di base fissa, ai quali aggiungere 8 milioni di bonus, legati alcuni a obiettivi personali del calciatore e altri ai risultati di squadra.