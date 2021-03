Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, la Juventus guarda con ottimismo al futuro e pensa già ai prossimi movimenti in sede di Calciomercato. Interessa Milik ma si guarda anche a Icardi, Depay e Aguero.

I problemi fisici di Paulo Dybala, quasi sempre out finora, e i continui acciacchi di Alvaro Morata non danno garanzie assolute per il reparto offensivo e il solo Cristiano Ronaldo, 36 anni compiuti a febbraio, non può 'tirare la carretta' per tutti. Insomma, i bianconeri concentreranno le proprie energie e le risorse economiche messe a disposizione dalla proprietà per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.

Diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo della Vecchia Signora Fabio Paratici. Tutti obiettivi concreti per rinnovare la squadra.

Mercato Juve: Milik obiettivo numero uno

In casa Juventus occhi puntati soprattutto su Arkadiusz Milik. L'ex attaccante del Napoli, già seguito con grande interesse dai bianconeri nella passata finestra di mercato, a gennaio si è accasato al Marsiglia, ma il ritorno in Italia a fine campionato è più che probabile. L'attaccante polacco è un vecchio pupillo del Ds Paratici ed è molto apprezzato anche dal vicepresidente Pavel Nedved. In Ligue 1 Milik ha già messo a segno tre gol in sei partite, dimostrando un'ottima condizione fisica nonostante lo stop forzato, perché fuori rosa, nei precedenti mesi al Napoli.

Arrivato in Serie A nel 2016, Milik ha realizzato quarantotto gol in quattro anni con la maglia dei partenopei. Al momento, rappresenta l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. In estate l'affondo decisivo dei bianconeri.

Icardi, Depay, Aguero sulla lista

Il calciomercato della Juventus non si ferma a Milik. Sulla lista stilata dalla società bianconera ci sono altri nomi di grandissimo spessore.

Tutti obiettivi effettivamente alla portata della Vecchia Signora. Una suggestione interessante è quella che porta all'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. Al Psg l'argentino non sta trovando grandissimo spazio e alla Juventus potrebbe rilanciare le proprie ambizioni. L'attaccante ha già ampiamente dimostrato di saperci fare in Serie A: più di cento gol con i nerazzurri in sei anni.

Altri indizi di mercato portano a Memphis Depay. L'olandese è in scadenza di contratto con il Lione e i bianconeri potrebbero ingaggiarlo a parametro zero nei prossimi mesi. Si tratta di un calciatore duttile, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo: sia da punta centrale sia da esterno d'attacco. Dalla sua anche la giovane età, 27 anni e un potenziale in continua crescita. Meno giovane, ma di fama mondiale l'altro nome sul taccuino di Fabio Paratici. Si tratta dell'attaccante del Manchester City Sergio Aguero: il calciatore più prolifico della storia del club inglese. L'argentino è in scadenza di contratto e la Juventus studia l'evolversi della situazione con grandissimo interesse. Insomma, nomi non da poco per il calciomercato della Juventus: il club si prepara a rinforzare l'attacco.