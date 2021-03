Romelu Lukaku è sicuramente il giocatore simbolo dell'Inter in questi ultimi due anni. Il centravanti belga ha trascinato i nerazzurri in finale di Europa League l'anno scorso e in questa stagione li sta riportando sul "tetto d'Italia".

La squadra di Antonio Conte, infatti, è seconda in classifica con 65 punti, a più sei sul Milan ma con una gara da recuperare rispetto ai rossoneri, contro il Sassuolo. E "Big Rom" ha avuto un ruolo fondamentale essendo il bomber della squadra e secondo nella classifica capocannonieri. Prestazioni che non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei.

Si è parlato del Barcellona, ma un altro top club avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti: il Chelsea.

Chelsea su Lukaku

Il Chelsea avrebbe messo gli occhi Romelu Lukaku in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I Blues sono stati protagonisti già del mercato la scorsa estate, nonostante la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio in questi mesi, con investimenti pesanti che hanno portato a Londra giocatori come Ziyech, Werner, Mendy, Havertz e Chilwell, per una cifra complessiva superiore ai 200 milioni di euro. L'arrivo del tecnico Tuchel ha cambiato i piani, con l'allenatore che avrebbe chiesto un'altra prima punta da affiancare all'attaccante tedesco. L'obiettivo numero uno sarebbe l'attaccante dell'Inter, il quale sembra aver fatto quel salto di qualità che gli era mancato in precedenza e che l'aveva portato a lasciare il Manchester United.

In questa stagione "Big Rom" è secondo in classifica capocannonieri della Serie A dietro a Cristiano Ronaldo, avendo messo a segno 19 reti e otto assist in 26 partite, a fronte delle quattro reti realizzate in quattro partite in Champions League e dei due gol in tre presenze di coppa Italia.

La possibile offerta

Il Chelsea anche la prossima estate potrebbe non badare a spese per rinforzare la rosa e assecondare le richieste di Tuchel.

Stando a quanto riportato dalla Bild in Germania e da 7 Gold in Italia, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto dell'Inter una somma importante, difficile da rifiutare, per Romelu Lukaku. Il club di Roman Abramovic, infatti, potrebbe offrire una cifra intorno ai 100 milioni di euro, difficile da rifiutare vista la crisi che sta attraversando il mondo del calcio.

I nerazzurri, dal canto loro, non avrebbero detto no, ma chiesto almeno 120 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. Con una cifra del genere, d'altronde, il club meneghino potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte in tutti reparti, dalla difesa, agli esterni, fino ad individuare l'erede di "Big Rom" in avanti. Insomma l'Inter potrebbe cedere il centravanti belga solo alle proprie condizioni.