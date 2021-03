La Juventus in estate potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione della rosa. Sono tanti i giocatori che sono in discussione, in particolar modo i senatori. In dubbio ci sarebbe la riconferma di Buffon e Chiellini, che potrebbero smettere di giocare. Potrebbe partire anche Cristiano Ronaldo: il portoghese potrebbe valutare un ritorno al Manchester United o al Real Madrid. Se così sarà, la Juventus investirà sicuramente su una punta in grado di garantire più o meno lo stesso numero di gol del portoghese. Sull'argomento si è soffermato l'ex giocatore di Inter, Milan e Roma Antonio Cassano. In una diretta su Twitch organizzata sul canale ''Bobo Tv'', Cassano ha dichiarato che per motivi economici la Juventus difficilmente può acquistare giocatori come Mbappé o Haaland in caso di partenza di Ronaldo.

Per questo ha consigliato il nome di Mauro Icardi alla società bianconera: "Icardi non ha lo status di Cristiano Ronaldo ma in Italia fa 25 gol ed è l'unico che può permettersi la Juve".

Cassano su Mauro Icardi

L'ex giocatore Antonio Cassano ha parlato del possibile mercato della Juventus in estate. Si è soffermato nello specifico sulla punta che potrebbe sostituire Ronaldo nel caso in cui il portoghese decidesse di lasciare Torino. Per Cassano l'ideale potrebbe essere Icardi, che nella sua esperienza professionale all'Inter ha dimostrato di saper fare molti gol. Difficile quindi arrivare a giocatori come Mbappé o Haaland. Cassano ha poi parlato anche di una possibile alternativa all'acquisto di Mauro Icardi, dichiarando: "Attenzione anche ad Aguero che è in scadenza di contratto con il Manchester City".

Il mercato della Juventus

Nelle ultime ore le indiscrezioni di mercato su Cristiano Ronaldo si stanno rivelando spesso contrastanti fra loro. Ci sono giornali sportivi che sostengono che il portoghese possa rispettare il contratto con la Juventus fino a giugno 2022, altri invece che parlano di un suo possibile ritorno al Manchester United o al Real Madrid.

Indipendentemente dalla partenza o meno del portoghese, la Juventus dovrebbe acquistare in estate un'alternativa nel settore avanzato. Si parla infatti di un interesse concreto per Milik, che potrebbe essere acquistato per circa 12 milioni di euro. Inoltre, la Juventus starebbe valutando non solo Aguero ma anche Depay del Lione. Il giocatore olandese difficilmente rinnoverà con la società francese e sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale.

Ci sarebbe però anche il Barcellona sul giocatore.