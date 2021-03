Questo martedì 9 marzo va in scena a Dortmund il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Borussia Dortmund e Siviglia.

I gialloneri sono favoriti in virtù della vittoria dell'andata per 3-2 in trasferta con doppietta di Haaland e rete di Dahoud. Gli andalusi erano passati in vantaggio con Suso e avevano accorciato lo svantaggio con Luuk De Jong.

Qui Borussia Dortmund: la certezza Haaland

I gialloneri arrivano in gran forma al match. Nonostante la sconfitta contro il Bayern Monaco in Bundesliga, la forma è buona e Haaland sta dimostrando ogni giorno di più di essere uno dei migliori attaccanti al mondo.

Il norvegese è impressionante e ha già segnato 29 goal in stagione: 19 in Bundesliga, 8 in Champions League, uno nella Coppa tedesca e uno nella Supercoppa. Il suo valore è di 110 milioni di euro per Transfermarkt e il Real Madrid tra tutte lo vuole a tutti i costi.

Borussia: la conferma del 4-3-2-1?

Terzic potrebbe confermare una buona parte della formazione che è stata sconfitta dal Bayern Monaco. Il tecnico croato varia spesso lo schema in base agli avversari e agli uomini disponibili. Potrebbero essere assenti infatti Guerreiro, Sancho e Reyna per infortunio. Emre Can sarà retrocesso in difesa assieme ad Hummels per dare fisicità alla squadra con Meunier e Schulz sugli esterni. Hitz sarà a guidare la porta come al solito. Centrocampo più corposo con Delaney, Bellingham e Dahoud.

Davanti ci saranno Reus e Hazard dietro ad Haaland. Nonostante gli infortuni il Borussia fa paura, ma non deve pensare solo a difendersi perchè il Siviglia ha tantissime soluzioni offensive.

Siviglia: il periodo no

Lopetegui è afflitto per il periodo no della squadra. La sconfitta nella Coppa del Re in semifinale ha amareggiato il tecnico di Asteasu.

Anche in campionato è arrivato l'ennesimo ko e il quarto posto ora è insidiato dalla Real Sociedad, con Athletic Bilbao e Betis che iniziano a farsi sotto assieme al Villareal.

Anche En-Nesyri non sembra in forma come nei mesi scorsi, anche se a mancare sono le palle in avanti per il bomber marocchino che ha già segnato 13 goal in campionato e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Lopetegui ha tutti disponibili per il match

Lopetegui ha l'imbarazzo della scelta per il match. Bounou potrebbe partire in porta. Difesa a quattro con Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos e Acuña, autore di un grande assist per De Jong nell'ultimo turno della Liga. Centrocampo muscolare con Joan Jordán e Fernando. Dietro a creare la qualità con Ocampos, Rakitić e il Papu Gómez dietro a En-Nesyri. De Jong e Suso potrebbero partire dalla panchina ma tutto è possibile con Lopetegui che non lascia trapelare nessuna anticipazione. Anche Munir, molto in forma ma scarsamente utilizzato da titolare, potrebbe avere una chance di giocare dal primo minuto.

La sfida tra Borussia e Siviglia in tv

Alle ore 21 al Westfalenstadion, Iduna Park di Dortmund, si giocherà la grande sfida valida per gli ottavi di Champions League.

La partita sarà trasmessa da Sky Sport Football, al 203 del satellite. Per vedere il match si può scegliere anche Sky Go e Now tv, in alternativa sempre sul satellite il canale è il 253, mentre sul digitale bisogna sintonizzarsi sul 486.

La sfida è apertissima, i tedeschi partono leggermente favoriti vista la vittoria esterna all'andata, ma il Siviglia potrebbe fare l'impresa con la sua grande potenza offensiva. Lopetegui giocherà tutte le proprie carte per rompere il muro giallonero e portare a casa una storica qualificazione ai quarti di finale. Il Borussia Dortmund non vuole però deludere il suo pubblico e vuole dare una svolta a questa stagione, fin qui, non proprio esaltante per i tifosi Schwarzgelben.