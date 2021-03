La Grecia annuncia la riapertura al turismo: dal 14 maggio 2021, potranno entrare nel paese ellenico tutti i vaccinati e i negativi al test anti-Covid. La riapertura delle frontiere andrà di pari passo con la campagna vaccinale, che sta procedendo a ritmo spedito.

Il lancio della campagna

Durante la Fiera ITB di Berlino, la principale manifestazione nel settore turistico a livello mondiale, il ministro del Turismo greco Harry Theoharis ha lanciato la campagna "All you want is Greece" per rilanciare i Viaggi nel paese ellenico, che punta ad essere tra le principali mete per l'estate 2021.

Nella conferenza stampa intitolata “Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started” ("Ritorno in Grecia: il viaggio per rivivere un'esperienza unica è appena iniziato”, ndr) si sono evidenziati i vari target coinvolti nella campagna: mare, food e cultura.

L'annuncio è stato trasmesso a livello mondiale con una diretta dal Museo dell’Acropoli di Atene.

Le date della riapertura restano flessibili

Il ministro Theoharis evidenzia che resta però centrale il contrasto alla pandemia: "Bisogna sviluppare misure di sicurezza per i visitatori provenienti dai paesi dell'Unione Europea, come per altri Stati in cui la vaccinazione è in stato avanzato, come Israele. Ma ad avere l'ultima parola saranno sempre gli infettivologi. Per tutti i turisti sarà necessario un test anti-Covid recente, anche se potranno essere sottoposti pure a test campione. Se un turista sarà trovato positivo, inizierà la quarantena subito, anziché dopo 24 ore come avveniva nel 2020, grazie all'utilizzo dei test rapidi ed il ricovero sarà a carico dello stato greco".

Inoltre il ministro greco Theocharis ha sottolineato che il Ministero del Turismo ha creato protocolli specializzati e formato migliaia di dipendenti per assicurare vacanze serene nell'estate 2021. Durante la conferenza, ha anche segnalato che su sei milioni di turisti nel 2020, ben 1,5 milioni sono stati tedeschi.

Theocharis e il ministro italiano Garavaglia

Il ministro Theocharis, pochi giorni dopo, ha tenuto una conferenza con il ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia e si è congratulato per il nuovo incarico dopo averlo invitato alla 66^ riunione del Comitato Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che si terrà a giugno ad Atene.

Il ministro italiano Garavaglia ha sottolineato la necessità di stabilire dei protocolli per i certificati di vaccinazione e la volontà di aprire al turismo esterno e non solo domestico. Il ministro del Turismo italiano ha evidenziato l'importanza del ripristino dei voli per un ritorno graduale alla normalità e ha elogiato la collaborazione del Ministero del Turismo greco con l'Ambasciata italiana.

Federalberghi: fare come la Grecia

Il Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca intervenendo al convegno "Turismo e piano di ripresa Ue" organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione in Italia, ha elogiato la Grecia, segnalando che per metà maggio gli abitanti delle isole greche saranno vaccinati. "Da metà maggio il paese ellenico aprirà le frontiere agli stranieri muniti o di tampone o di certificato vaccinale.

Quindi la Grecia si gioverà di un maggiore afflusso di turisti, mentre il nostro paese continua ad imporre le restrizioni per motivi sanitari", ha dichiarato il Presidente.

Bernabò Bocca fa l'esempio degli americani o degli inglesi, che al momento possono recarsi in Italia solo per motivi di lavoro, mentre potranno andare invece in vacanza in Grecia da metà maggio, causando un ulteriore spostamento dei flussi turistici. Perciò - a suo avviso - bisogna dare la possibilità ai turisti inglesi e americani che si sono vaccinati di venire in Italia in vacanza senza la quarantena, oltre a puntare su destinazioni Covid-free come ha fatto la Grecia per Kastellorizo, dove l'intera popolazione è già stata vaccinata.