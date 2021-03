Per la Juventus è arrivata la cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions League. Nonostante la vittoria, i bianconeri non sono riusciti ad eliminare il Porto. Infatti, l'errore di Wojciech Szczesny è stato fatale. Il portiere, su una punizione apparentemente distante, non è riuscito ad intervenire tempestivamente e ha di fatto buttato dentro la palla. Szczesny non ha avuto nemmeno la collaborazione della barriera e questo è stato fatale. Dunque, per il secondo anno di fila per la Juventus è arrivata l'eliminazione in Champions League. Alessandro Del Piero, negli studi di Sky Sport, ha sottolineato che per i bianconeri deve esserci un cambio di rotta: "Adesso deve esserci un cambio e sicuramente ci sarà un cambio".

La Juventus deve rialzarsi

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League è sicuramente una grande delusione, ma la squadra adesso deve concentrarsi sul campionato. Infatti, in Serie A non tutto è perduto, poiché i bianconeri devono recuperare una partita e le sfide da qui a fine stagione sono ancora tante. Perciò la Juventus ha tutte le carte in regola per rimontare. Lo stesso Alessandro Del Piero ha sottolineato che la squadra deve prendere tutto il buono di questa annata e metterlo in campionato: "La Juve deve riuscire a buttare giù questo rospo amarissimo e provare a prendere quello che di buono c’è".

La Juventus deve ripartire dalle cose buone e come ha sottolineato Pinturicchio uno dei punti di forza è sicuramente Federico Chiesa.

Adesso, i bianconeri giocheranno di meno e anche la condizione fisica migliorerà e i giocatori che sono acciaccati potranno riprendersi al meglio. Inoltre, Alessandro Del Piero ha voluto giustificare la prestazione di Cristiano Ronaldo: "Però non solo lui, perché la Juve ha avuto più di un’ora con un uomo in più e in questo tempo poteva creare e doveva creare di più".

Giornata di riposo per la Juventus

La Juventus non si è ritrovata alla Continassa per allenarsi il 10 marzo. Andrea Pirlo ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Questo permetterà ai bianconeri di lasciarsi alle spalle la delusione europea. Infatti, adesso c'è una rimonta da fare in campionato e la squadra deve reagire, a partire dal match contro il Cagliari.

Per questa partita, la Juventus ritroverà Danilo. Mentre per il resto non dovrebbero esserci grandi cambi anche perché Paulo Dybala è ancora fermo ai box e Rodrigo Bentancur non si è ancora negativizzato dalla Covid - 19. Le buone notizie arrivano da Arthur, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt che ieri 9 marzo sono tornati i campo. Adesso, però, resta da capire se riusciranno ad essere titolari contro il Cagliari.