Uno dei reparti che l'Inter rinforzerà nella prossima sessione di calciomercato sarà molto probabilmente quello avanzato. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di almeno un colpo in avanti visto che serve un elemento di sicura affidabilità che possa far rifiatare a turno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, anche alla luce dei tanti impegni che aspettano la squadra nerazzurra. Alexis Sanchez non offre le dovute garanzie dal punto di vista fisico, mentre Andrea Pinamonti potrebbe essere ceduto in prestito. Per questo motivo, Antonio Conte avrebbe chiesto Luis Muriel, giocatore in grado di abbinare qualità e rapidità, spesso decisivo con la maglia dell'Atalanta in questa stagione e nella precedente.

Conte vuole Muriel

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe chiesto Luis Muriel come regalo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per rinforzare l'attacco nella prossima stagione, stando a varie indiscrezioni.

L'attaccante colombiano in questa stagione sembra aver fatto il definitivo salto di qualità con la maglia dell'Atalanta, che invece gli era mancato nelle precedenti stagioni. Pur non partendo sempre da titolare, il classe 1991 ha numeri molto importanti all'attivo. Il giocatore ha collezionato ventisei presenze in campionato, mettendo a segno 16 reti e sette assist, a fronte di sette partite disputate in Champions League, con tre gol messi a segno.

Muriel piace molto a Conte grazie anche alle sue caratteristiche, essendo in grado di giocare indistintamente sia al fianco di Romelu Lukaku che Lautaro Martinez.

Nonostante fisicamente siano simili, il colombiano ha un istinto da bomber maggiore rispetto a quello di Alexis Sanchez, la cui permanenza dipenderà da alcuni fattori, su tutti quello legato alla sua tenuta fisica.

La possibile richiesta dell'Atalanta

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi ma questo non vuol dire che la "Dea" lascerà andare Luis Muriel tanto facilmente.

Secondo la Gazzetta dello Sport, anzi, i bergamaschi valutano l'attaccante colombiano almeno 25 milioni di euro. Cifra importante ma non altissima per un giocatore arrivato a quasi venti reti in campionato, pur partendo spesso dalla panchina. L'Inter, dal proprio canto, potrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico.

Tra i nomi valutati ci sarebbero Andrea Pinamonti, Matìas Vecino o Roberto Gagliardini, tutti valutati tra gli 8 e i 10 milioni di euro. In questo modo anche il club meneghino potrebbe realizzare una plusvalenza, mentre i bergamaschi avrebbero un rinforzo o in mezzo al campo, da alternare a Freuler e De Roon, o in attacco, dove servirebbe inevitabilmente un rinforzo dopo l'eventuale addio di Muriel.