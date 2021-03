Uno dei reparti che l'Inter vorrebbe rinforzare nella prossima sessione di calciomercato è il centrocampo. I nerazzurri, infatti, sarebbero intenzionati a cambiare tanto rispetto a questa stagione. Potrebbero andare via almeno tre dei giocatori attualmente a disposizione di Antonio Conte, oltre a Radja Nainggolan, attualmente in prestito secco al Cagliari. Il nome nuovo finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello del centrocampista spagnolo, Fabian Ruiz. Il giocatore potrebbe lasciare il Napoli per fare una nuova esperienza.

L'Inter pensa a Fabian Ruiz

L'Inter, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe tra le società fortemente interessate a Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo sembrava pronto a lasciare il Napoli già la scorsa estate, ma alla fine è rimasto all'ombra del Vesuvio visto che in sede non sono arrivate proposte.

I nerazzurri non sono gli unici interessati a lui visto che anche i top club spagnoli non avrebbero smesso di seguire il giocatore, su tutti Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.

In questa stagione il classe 1996 ha offerto prestazioni altalenanti, che non lo rendono più incedibile per il club di Aurelio De Laurentiis. Sono 21 le presenze raccolte in campionato, in cui ha messo a segno una rete e collezionato un assist, oltre a un gol messo a segno in otto partite giocate in Europa League. Numeri abbastanza bassi per un calciatore delle sue qualità.

All'Inter piacerebbe molto Fabian Ruiz in quanto sarebbe in grado di giocare sia come mezzala, alternandosi con Nicolò Barella e Christian Eriksen, sia come regista, alternandosi con Marcelo Brozovic.

Un vero jolly per Antonio Conte, in cerca di un grande rinforzo in mezzo al campo per poter fare il salto di qualità anche in campo europeo.

La possibile trattativa con il Napoli

Come detto, la scorsa estate non sono arrivate proposte per Fabian Ruiz. Il Napoli, d'altronde, per il centrocampista spagnolo ha sempre "sparato" alto, chiedendo tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Una cifra ritenuta eccessiva dall'Inter e dalle altre società interessate, sia per il rendimento espresso dal giocatore in questi ultimi due anni, sia per la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi mesi. La valutazione proposta non andrebbe oltre i 25-30 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis non sarebbe d'accordo. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe cambiare la carte in tavola visto che la prossima potrebbe essere l'ultima estate in cui il Napoli avrebbe il coltello dalla parte del manico.

Per cercare di venire incontro agli azzurri, l'Inter potrebbe provare a inserire una contropartita tecnica come Stefano Sensi, che a Milano ormai sembra non trovare più spazio, pur avendo superato i problemi fisici nelle ultime settimane. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro e con un conguaglio di 20 milioni il Napoli potrebbe anche lasciare andare Fabian, in cerca di nuovi stimoli dopo essere esploso con la maglia azzurra.