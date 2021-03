Uno dei giocatori che l'Inter sarebbe pronta a cedere a titolo definitivo la prossima estate è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato ceduto in prestito secco al Cagliari a gennaio e tra qualche mese si cercherà di liberarsi del suo cartellino per non rischiare di incorrere nello stesso errore commesso la scorsa estate, quando il Ninja è rimasto a Milano senza mai avere la possibilità di giocare dal primo minuto agli ordini di Antonio Conte. Proprio per questo i rossoblù starebbero pensando al suo acquisto visto che il giocatore in Sardegna sembra essere casa ed è lì che potrebbe chiudere la propria carriera.

Cagliari pronto all'acquisto del Ninja

Il Cagliari sarebbe pronto a prelevare dall'Inter Radja Nainggolan a titolo definitivo. Il Ninja in Sardegna si sente come a casa e nelle ultime settimane ha dato importanti segnali di ripresa, segnando anche il primo gol in campionato settimana scorsa, quello che è valso il pareggio al 92' contro la Sampdoria. Il giocatore, d'altronde, sta tornando gradualmente al top della forma dopo aver trascorso i primi mesi proprio all'Inter, dove ha trovato poco spazio a causa di diversi problemi fisici e anche per una scintilla mai scoccata con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte.

Il club meneghino si libererebbe volentieri del cartellino del classe 1988, che ha un ingaggio importante, da oltre 4 milioni di euro a stagione, e non è mai riuscito a mostrare in nerazzurro quanto fatto vedere con la maglia della Roma.

Il Cagliari, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe già avviato i contatti per l'acquisto a titolo definitivo, ma avrebbe posto una condizione importante. I rossoblù, infatti, per puntare alla permanenza del Ninja, dovranno prima salvarsi, assicurandosi la permanenza nel massimo campionato italiano. Al momento il club di Giulini è quartultimo in classifica, con due punti di vantaggio sul Torino terzultimo, anche se i granata devono ancora recuperare due partite, contro Sassuolo e Lazio.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter non sembra intenzionata ad alzare il muro per la cessione di Radja Nainggolan. Il cartellino del centrocampista belga è valutato poco meno di 10 milioni di euro e potrebbe anche essere inserito come contropartita tecnica in qualche altro affare con il Cagliari. Non è un segreto, infatti, l'interesse del club nerazzurro nei confronti dell'estremo difensore dei sardi, Alessio Cragno.

Il portiere è pienamente concentrato sulla realtà rossoblù ma a fine stagione potrebbe essere pronto al grande salto nel calcio che conta e l'Inter potrebbe puntare su di lui per raccogliere l'eredità di Samir Handanovic. Oltre al Ninja, i nerazzurri inserirebbero un'altra giovane contropartita tecnica, che potrebbe essere Mulattieri.