Grazie alla prestazione messa in campo giovedì 11 marzo, nella gara valida per gli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il centrocampista rossonero Franck Kessie, ha richiamato l'attenzione dei maggiori club della Premier League. Questi ultimi avrebbero inserito il nome dell'ivoriano nella loro lista degli acquisti per il prossimo Calciomercato. Per questo motivo, il club rossonero ha già pronto un contratto per blindarlo fino al 2026.

La squadra di Stefano Pioli è uscita dalla gara dell'Old Trafford con un'ottima prestazione ai danni del Manchester United . Per lunghi tratti, la squadra rossonera si è dimostrata nettamente superiore agli avversari inglesi.

Dopo le ottime prove contro Verona e Udinese, ad emergere, come detto, è stato soprattutto il centrocampista Franck Kessie, che ha dimostrato, ancora una volta, di essere in ottima forma sotto tutti i punti di vista. É stato difficile per gli avversari superare la difesa del giocatore, il quale, negli ultimi mesi è migliorato anche dal punto di vista del palleggio.

Franck Kessie nel mirino delle big europee: dall'Arsenal al Real Madrid

La convincente prova del centrocampista rossonero nella gara all'Old Trafford entusiasma i giornali sportivi inglesi. La Premier League ha riscoperto un giocatore che potrebbe essere importante, se non indispensabile, per aumentare il livello del campionato. Bravo dal punto di vista non solo tattico, ma anche difensivo e realizzativo: 10 gol tra campionato ed Europa League quest'anno.

Tante sono le big che hanno mostrato reale interesse nei suoi confronti: dall'Arsenal allo stesso Manchester United, che non vedono l'ora di assaltare al gioiello del Milan.

Franck Kessie è un giocatore dalle caratteristiche particolari, da renderlo sempre appetibile sul mercato. Infatti, a queste pretendenti, negli ultimi tempi, si sono aggiunte le sirene del Real Madrid, che secondo le ultime indiscrezioni, non perde tempo e ha già spianato il terreno contattando gli agenti del giocatore per capire quali fossero le condizioni contrattuali dello stesso.

Il Milan corre ai ripari: pronto il rinnovo per il suo gioiello

In seguito alle mire delle big d'Europa per il suo gioiello, il Milan corre ai ripari e prepara immediatamente un rinnovo di contratto. Il centrocampista rossonero scade nel 2022 e il Milan, in fase di costruzione, non può permettersi di perdere uno dei suoi giocatori migliori. Ad oggi il cartellino del giocatore vale 50 milioni, sicuramente pochi per frenare gli intenti delle pretendenti.

Dunque, il club rossonero spinge per un nuovo accordo fino al 2026 con aumento dell'ingaggio da 2,2 milioni di euro a 3 milioni netti a stagione.

Secondo alcune statistiche i passaggi riusciti di Kessie, che hanno permesso di dare fluidità alla manovra del Milan e aggirare la pressione del Manchester United, sono stati 45 su 67 palloni giocati e 6 recuperi. Questi dati confermano l'ottima prestazione e definiscono la sua presenza, ormai, indispensabile per i compagni di squadra, che l'hanno soprannominato il Presidente; un vero e proprio leader dentro e fuori dal campo.