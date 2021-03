Il Calciomercato estivo potrebbe regalare clamorose trattative di mercato. Non ci riferiamo solamente al mercato dei giocatori ma anche a quello degli allenatori. Ci sono infatti tecnici importanti alla ricerca di una nuova esperienza professionale, possibilmente ambiziosa. In Italia ad esempio sia Maurizio Sarri che Massimiliano Allegri sarebbero pronti ad iniziare un nuovo progetto sportivo. Per l'allenatore fiorentino sono arrivate indiscrezioni di mercato su un suo possibile ingaggio da parte del Napoli o di un'esperienza in Inghilterra, con l'Arsenal che dalla prossima stagione potrebbe decidere di cambiare tecnico.

Per quanto riguarda invece Massimiliano Allegri, nelle ultime settimane si è parlato molto di un suo possibile approdo alla Roma al posto di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese potrebbe lasciare la società di Friedkin per ritornare in terra lusitana, con Benfica e Porto che lo vorrebbero alla guida tecnica. Difficile pensare all'addio di Fonseca, soprattutto se dovesse conquistare il quarto posto in campionato e se dovesse arrivare fino in fondo in Europa League. Per questo Allegri potrebbe decidere di fare un'esperienza professionale diversa, si parla infatti di un'offerta dello Shakhtar Donetsk.

Allegri potrebbe diventare il nuovo tecnico dello Shakhtar Donetsk

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Russia, Massimiliano Allegri potrebbe trasferirsi allo Shakhtar Donetsk dalla prossima stagione.

Il tecnico livornese infatti potrebbe sostituire sulla panchina ucraina il portoghese Castro, che va in scadenza di contratto a giugno 2021. Un modo, quello dell'ex Juventus, di potersi rilanciare nel calcio che conta, in particolar modo in Champions League. Attualmente infatti non sembrerebbero essere arrivate offerte importanti per Allegri, di conseguenza il tecnico toscano non vorrebbe perdere altro tempo accettando un'offerta ambiziosa.

D'altronde Allegri è oramai da due stagioni senza panchina ed è pronto a rilanciarsi in un nuovo progetto sportivo.

Klopp e Zidane potrebbero lasciare a fine stagione rispettivamente Liverpool e Real Madrid

I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per capire il futuro professionale di Zinedine Zidane e di Jurgen Klopp. Alcuni giornali sportivi parlano di un possibile addio del tecnico francese al Real Madrid, indipendentemente dai risultati che la squadra raccoglierà in questa stagione nel campionato spagnolo e in Champions League.

Potrebbe lasciare Liverpool anche Jurgen Klopp, che in questa stagione sta avendo difficoltà in campionato. L'ennesima sconfitta in campionato contro il Fulham ha distanziato ulteriormente la sua squadra dalla vetta della classifica. Non è da scartare quindi la possibilità che possa lasciare l'Inghilterra a fine stagione.