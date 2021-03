La Juventus risponde in maniera decisa all'eliminazione dalla Champions League. Il 3-1 rifilato al Cagliari in campionato permette alla squadra di Pirlo di accorciare rispetto al Milan secondo in classifica, che ha perso contro il Napoli nel posticipo della 27esima giornata. La vittoria dell'Inter però conferma la distanza dalla vetta di dieci punti. Protagonista indiscusso della sfida in terra sarda è stato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta già nel primo tempo. Non ha invece offerto una grande prestazione Alvaro Morata, molto impreciso nella fase conclusiva dell'azione. Negli ultimi giorni si discuterà probabilmente del futuro professionale della punta spagnola, arrivato lo scorso Calciomercato estivo dall'Atletico Madrid in prestito oneroso a 10 milioni più diritto di riscatto fissato a 45 milioni.

La Juventus ha la possibilità di rinnovare il prestito per un'altra stagione a 10 milioni di euro e riscattare il cartellino del giocatore a giugno 2022 a 35 milioni di euro. Secondo alcuni giornali sportivi italiani, però, non sarebbe da scartare la possibilità che Morata possa ritornare a fine stagione all'Atletico Madrid.

Morata potrebbe tornare all'Atletico Madrid a fine stagione

Il prossimo calciomercato estivo sarà condizionato evidentemente dalla crisi economica che si è abbattuta anche sul mondo del calcio a causa dell'emergenza coronavirus. Difficile pensare ad investimenti importanti da parte delle società, se non dopo cessioni pesanti. La Juventus ad esempio deve valutare alcune situazioni contrattuali in bilico. Gran parte dei giocatori arrivati lo scorso calciomercato estivo sono stati acquistati in prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista McKennie è stato recentemente riscattato dallo Schalke 04, lo stesso dovrebbe avvenire per Federico Chiesa.

I dubbi maggiori però riguardano Alvaro Morata. La punta spagnola sta avendo diverse acciacchi fisici in questa stagione. Inoltre il match contro in Champions League contro il Porto e quello di campionato contro il Cagliari hanno messo in evidenza le difficoltà realizzative del giocatore.

Per questo non è da scartare la possibilità che la Juventus eviti il riscatto del giocatore anche in considerazione del suo prezzo di mercato. La società bianconera per acquistarlo dovrà investire circa 55 milioni di euro. Somma che ad esempio potrebbero bastare per arrivare a Mauro Icardi del Paris Saint Germain.

In caso di permanenza di Pirlo, Morata dovrebbe essere confermato

La sensazione però è che se dovesse rimanere Pirlo sulla panchina della Juventus, Alvaro Morata possa venire confermato anche per la prossima stagione. La società bianconera potrebbe rinnovare il prestito per un'altra stagione e valutare il suo eventuale riscatto a giugno 2022. Sembrerebbe più a rischio la partenza Paulo Dybala, soprattutto se non dovesse trovare un'intesa sul rinnovo di contratto con la Juventus.