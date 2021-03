Domenica 21 marzo alle ore 18 ci sarà Fiorentina-Milan, incontro valido per il 28° turno del campionato italiano. La squadra di Prandelli, nel corso del turno scorso, si è imposta con un convincente 4-1 allo Stadio Ciro Vigorito contro il Benevento di Filippo Inzaghi, grazie alle reti di Eysseric e Vlahovic (tris) a cui ha inutilmente replicato Ionita per i campani. La compagine di Pioli, invece, ha subito una sconfitta di misura a San Siro col risultato di 1-0 contro il Napoli di Gattuso, per merito del goal di Politano nella seconda frazione di gioco.

Statistiche: durante le ultime cinque partite dove Fiorentina e Milan si sono affrontate in Serie A si può notare un equilibrio perfetto, con due vittorie per parte e un match terminato in parità.

Fiorentina, Vlahovic-Ribery a guidare l'attacco

Mister Prandelli e la sua Fiorentina si trovano al 13° posto in campionato con 29 punti ottenuti a un rassicurante +7 dalla zona retrocessione. Per tentare di insediare il Milan, il tecnico di Orzinuovi potrebbe schierare il 3-5-2, con Dragowski tra i pali. Il terzetto arretrato avrà buone chance di essere composto da Quarta, Pezzella e Milenkovic. Gli interpreti iniziali del centrocampo, invece, potrebbero essere Bonaventura, Pulgar e Castrovilli in mezzo al reparto, con Caceres come esterno destro e uno tra Venuti e Biraghi a occupare il fronte opposto, col giocatore classe '95 che pare avanti nelle gerarchie. In attacco, infine, sembrano esserci pochi dubbi sull'impiego dal primo minuto di Ribery e Vlahovic.

Milan, squalificato Rebic

Stefano Pioli e il suo Diavolo dovranno affrontare questo delicato match in trasferta non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Mandzukic, Calabria, Leão e Romagnoli oltre allo squalificato Rebic. Per tornare alla vittoria in campionato, il tecnico ex Lazio potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma in porta.

La difesa dovrebbe essere quattro composta da Dalot e Hernandez come terzini, mentre la coppia Tomori-Kjaer si piazzerà al centro. La linea mediana potrebbe essere formata da Tonali e Kessiè. I trequartisti titolari invece dovrebbero essere Krunic, Saelemaekers e Calhanoglu che avranno il compito di fornire assist al vertice d'attacco Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Quarta, Venuti (Biraghi), Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Caceres, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Cesare Prandelli.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessiè, Calhanoglu, Krunic, Saelemaekers, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.