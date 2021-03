Giovedì 25 marzo alle ore 20:45 si giocherà Italia-Irlanda del Nord, incontro valido per il gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Le squadre chiamate a qualificarsi per i Mondiali 2022 sono state suddivise in dei gironi composti da 5 o 6, con l'Italia che, avendo raggiunto la fase finale della Nations League 2021, giocherà in uno dei gironi da 5. Il girone C sarà composto anche da Svizzera, Bulgaria e Lituania. Per approdare al turno successivo sarà necessario piazzarsi in prima o seconda posizione del girone di competenza.

Statistiche: la Nazionale Italiana è reduce da 22 risultati utili consecutivi in match ufficiali.

Nel 1958 una sconfitta contro l'Irlanda del Nord, giocata a Belfast per le qualificazioni ai Mondiali di Svezia, ci costò l'approdo alla massima competizione mondiale per Nazionali.

Italia, probabile impiego di Locatelli al posto dell'infortunato Jorginho

Mister Mancini e la sua Italia si apprestano ad affrontare il match inaugurale con l'auspicio di partire col piede giusto, dando dimostrazione che il ruolino di risultati utili consecutivi ottenuti non è stato casuale. Per battere l'Irlanda del Nord, il tecnico ex Inter potrebbe schierare un propositivo 4-3-3, con G. Donnarumma in porta. Difesa a quattro che potrebbe vedere come interpreti iniziali Emerson Palmieri e Florenzi agire come terzini, mentre la collaudata coppia Bonucci-Chiellini andrà a piazzarsi in mezzo al reparto.

Cerniera di centrocampo che, invece, avrà buone chance di essere composta da Pellegrini, Verratti e Locatelli che prenderà il posto dell'infortunato Jorginho. Tridente offensivo, infine, che sarà formato, con tutta probabilità, da Chiesa ed Insigne ai lati di Ciro Immobile. Probabile panchina per Barella, mentre Kean non sarà dell'incontro causa infortunio.

Irlanda del Nord, probabile 3-4-1-2 per Baraclough

Ian Robert Baraclough e la sua Irlanda del Nord saranno ben consci di affrontare una tra le compagini papabili a vincere il girone C. Per tentare di insediare l'Italia, il tecnico inglese potrebbe scegliere il 3-4-1-2, con Peacock-Farrell come estremo difensore. Terzetto difensivo che, con tutta probabilità, sarà formato da Evans, Ballard e Cathcart.

I titolari del centrocampo, invece, avranno ottime possibilità di essere Dallas e Kennedy sugli esterni, con McNair e McCann a far da scudo in mezzo. A trequarti campo, infine, ci sarà presumibilmente Smith che agirà a supporto del tandem d'attacco composto da Magennis e Boyce.

Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord:

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini.

Irlanda del Nord (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. Allenatore: Ian Robert Baraclough.