La telenovela legata all'attaccante bianconero pare possa continuare anche nella prossima sessione di Calciomercato estivo. La Juventus è stata vicina agli acquisti di Luis Suarez e Arkadiusz Milik, successivamente sfumati, per poi optare per il colpo last-minute che porta il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha ricoperto degnamente il ruolo di vertice d'attacco, sebbene quando non è potuto scendere in campo a causa di qualche guaio muscolare la Vecchia Signora si è trovata in difficoltà per sostituirlo. Con Dybala spesso fuori dai giochi e Kulusevski adattato a quel ruolo è poco adatto alle sue caratteristiche, la Juventus sembrerebbe aver bisogno di un centravanti ed il nome nuovo per la prossima sessione estiva, pare essere Alexandre Lacazette in forza all'Arsenal.

Se Lacazette possa essere il vice-Morata o divenire eventualmente il suo sostituto lo scopriremo dalla volontà dei bianconeri di esercitare o meno il diritto di riscatto sullo spagnolo dall'Atletico Madrid.

Lacazette proposto a Juventus, Atletico Madrid e Barcellona

Il numero 9 dei Gunners potrebbe quindi fare la valigia in estate, tentando una nuova esperienza calcistica all'età di 30 anni (che festeggerà il 28 maggio) lontano dalla Premier League. Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha smentito una sua partenza ma ciò non toglie che le trattative per il rinnovo di contratto proseguono a rilento per l'attaccante classe '91.

Lacazette guadagna al momento una cifra vicina ai 6 milioni di euro e, com'è lecito aspettarsi, non sarà disposto ad accettare un ingaggio al ribasso anche considerando di essere nel pieno della sua carriera.

L'Arsenal, dal canto suo, difficilmente riuscirà ad accontentarlo preferendo magari puntare ancora una volta sulla linea verde, quindi cedere Lacazette per acquistare un giovane attaccante di prospettiva e che guadagni nettamente meno.

Queste potrebbero essere alcune delle motivazioni che hanno spinto la squadra inglese a proporre il giocatore a Barcellona, Atletico Madrid e alla Juventus.

Alexandre Lacazette, caratteristiche e prezzo

Nato a Lione nel 1991, Alexandre Lacazette è un calciatore francese di origini guadalupensi in forza all'Arsenal. In grado di ricoprire il ruolo di attaccante centrale, ma anche di ala sinistra e destra, Lacazette fa dell'accelerazione, dell'abilità nel saltare l'uomo palla al piede e della tecnica alcune tra le sue migliori caratteristiche.

Pur essendo un destro naturale, Alexandre riesce ad andare in goal anche col piede debole.

Approda nella Nazionale Francese U16 nel 2006 (collezionando 4 presenze) e da lì comincia la sua scalata sino all'U21 nel 2011, prima del grande passo nel 2013 con la Nazionale Maggiore.

Il suo attuale valore di mercato è di 35 milioni e il suo contratto con l'Arsenal scade il 30 giugno 2022. Se la Juventus vorrà fare un tentativo per annoverarlo tra le proprie fila la prossima estate, ad un anno dalla scadenza, dovrà proporre almeno 25 milioni di euro.