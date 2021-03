Il Genoa di Ballardini deve tornare a macinare punti per non perdere il treno anticipato verso la salvezza. Il prossimo ostacolo si chiama Udinese, una squadra che il tecnico dei rossoblu teme molto. "Arrivano in una grande condizione", ha detto al canale ufficiale del Genoa. "Hanno fatto delle grandissime prestazioni ultimamente. Hanno dimostrato come squadra e come giocatori di stare bene. Sono molto competitivi, stanno bene e li troveremo al pieno della loro condizione fisica e mentale".

Ballardini a Genoa Channel: 'Torniamo a essere umili'

Il Genoa arriva a questo match in salute, ma Ballardini chiede massima attenzione: "Bisogna non avere troppa confidenza nelle nostre qualità perché se non siamo attenti e umili, se perdiamo la generosità che abbiamo dimostrato diventiamo una squadra che non è così forte come abbiamo dimostrato di essere".

La sconfitta di misura contro la Roma fa ancora a male al mister, che non è pienamente soddisfatto della prestazione: "Il Genoa non è quello visto con la Roma. Ha quel qualcosa in più che gli ha permesso di fare risultati straordinari. Intendo maggiore attenzione e più motivazioni, rabbiosi nell'essere squadra e nel voler condizionare gli avversari; nel voler concedere ancora meno agli avversari. Ultimamente non c'è più quell'attenzione". Insomma l'allenatore del Grifone pretende ulteriori passi di crescita e l'involuzione dell'ultimo mese lo preoccupa: "Non abbiamo più quella determinazione che fa parte della nostra squadra".

In casa Udinese, De Paul può rappresentare uno degli avversari più temibili: "Loro sono dei maestri nella scelta dei giocatori.

Troveremo una squadra che in tutti i reparti ha giocatori di notevole spessore. Lo hanno dimostrato contro squadre come Inter e Milan. Hanno dimostrato di essere forti e di avere una personalità straordinaria": Il Genoa si consola col recupero di Pandev e Perin, che stanno bene: "Penso che siano recuperati, domani faremo un altro allenamento. Sembra che stiano bene quindi sono recuperati".

Probabili formazioni Genoa-Udinese: Ballardini senza Destro si affida a Scamacca

Le probabili formazioni di Genoa Udinese vedono il Grifone costretto ad un duplice cambio. Con Destro e Masiello squalificati, Ballardini dovrebbe affidarsi a Goldaniga in difesa e Scamacca in attacco. Al fianco del centravanti di proprietà Sassuolo dovrebbe esserci Shomurodov, in vantaggio su Pandev e Pjaca.

Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta a destra e ad uno tra Czyborra e Ghiglione sulla laterale sinistra. Badelj alla guida del centrocampo, con Zajc e Strootman al suo fianco. In porta rientra Perin; davanti a lui Radovanovic, Goldaniga e Criscito.

Anche L'Udinese dovrà rinunciare a diversi giocatori, tra cui Deulofeu, Samir, Pussetto e Jajalo. Tra i pali Gotti schiererà Musso, mentre nelle retrovie l'ex De Maio si gioca un posto con Bonifazi vicino a Becao e Nuytinck. Chiavi del centrocampo affidate a Walace, con De Paul e Arslan ai lati; Nahuel Molina e Stryger Larsen sulle corsie esterne. In attacco Pereyra sosterrà l'unica punta Llorente.