La stagione fin qui disputata dalla Juventus si sta dimostrando deludente secondo molti addetti ai lavori e soprattutto secondo molti tifosi. Gran parte dei sostenitori bianconeri si sono riversati sui social nelle ultime settimane non nascondendo il disappunto per l'ennesima disfatta europea ma soprattutto per il discutibile cammino in campionato. Per questo la prossima estate la Juventus potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino.

A soffermarsi sull'argomento è stato il giornalista sportivo Michele Criscitiello, che a nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com ha svelato alcune indiscrezioni di mercato che riguarderebbero la società bianconera.

Il giornalista ha dichiarato: "Non ci sono soluzioni, la Juventus, poco alla volta, deve rifondare la rosa". Secondo Criscitiello è stato un errore riportare Buffon come secondo nell'estate 2019. Lo stesso Chiellini secondo il giornalista potrebbe avere un'ottima carriera dirigenziale come suo fratello Claudio alla Juventus. Si è poi soffermato sul possibile arrivo in bianconero di Donnarumma, un acquisto che potrebbe definirsi grazie al lavoro del vice presidente Pavel Nedved.

Nedved e Raiola lavorerebbero al trasferimento di Donnarumma alla Juventus

"Nedved lavora dietro le quinte con Raiola per portare alla Juventus Gianluigi Donnarumma". A dichiararlo il giornalista sportivo Michele Criscitiello. Secondo quest'ultimo infatti il vice presidente bianconero si starebbe muovendo in prima persona per portare a Torino il nazionale italiano.

Tutto però passerà evidentemente dalla qualificazione in Champions League della Juventus. Per questo Donnarumma starebbe attendendo prima di valutare l'offerta della Juventus. Criscitiello ha infatti dichiarato: "Donnarumma ha bisogno della visibilità internazionale che l'Europa League non può permettergli". Per questo le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire il futuro professionale di Donnarumma.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi starebbe lavorando anche per definire l'ingaggio di Donnarumma, questo perché nelle ultime settimane le prestazioni di Szczesny non avrebbero convinto del tutto i dirigenti bianconeri. Basti ricordare il gol subito dalla Juventus contro il Porto nei tempi supplementari da una punizione da 30 metri. Tanti addetti ai lavori hanno sottolineato l'errore di Ronaldo nel saltare in barriera, ma ci sarebbe anche la complicità del portiere nel non riuscire a respingere il pallone.

La Juventus potrebbe cedere Szczensy per circa 35 milioni di euro, soldi che ritornerebbero utili per pagare il pesante ingaggio di Donnarumma.