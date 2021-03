La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa cedendo tutti quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Sono pochi i giocatori che potrebbero essere confermati in estate, su tutti spiccherebbero de Ligt, Bonucci, Danilo, Arthur Melo, Kulusevski e Chiesa. Fra i giocatori che potrebbero lasciare Torino ci sarebbe anche Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera. Ci sarebbe troppa distanza fra l'offerta di rinnovo della Juventus e le richieste economiche del giocatore. Paulo potrebbe essere ceduto in estate anche per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'argentino potrebbe essere inserito in uno scambio di mercato con il Barcellona. Non con Griezmann come sostengono alcune indiscrezioni di mercato, ma con Dembélé. Il classe 1997 come Dybala ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e attualmente non avrebbe interesse a rinnovarlo con la società catalana.

Possibile scambio Dybala-Dembélé

La Juventus in estate potrebbe definire un ulteriore scambio con il Barcellona dopo quello concluso la scorsa stagione. Nell'estate 2020 infatti venne definito il trasferimento di Pjanic in Spagna, con il brasiliano Arthur Melo invece che è diventato un giocatore della Juventus. Le due società potrebbero accordarsi per un nuovo scambio che riguarderebbe Dybala e Dembélé.

Entrambi in scadenza a giugno 2022, sarebbero pronti a lasciare le rispettive società per una nuova esperienza professionale. L'argentino potrebbe rivalutarsi in un campionato ideale per le sue caratteristiche tecniche come quello spagnolo. Per il francese invece potrebbe esserci un'opportunità importante in una società che sta ringiovanendo la rosa investendo su giocatori di qualità.

Il mercato della Juventus

Dybala-Dembélé potrebbe non essere l'unico scambio a cui la Juventus potrebbe affidarsi nel prossimo Calciomercato estivo. Si parla ad esempio di un altro che potrebbero riguardare Bernardeschi e Milik. Inoltre la Juventus potrebbe offrire Ramsey per arrivare a Kean, aggiungendo nell'offerta all'Everton anche una somma cash da 20 milioni di euro.

Altro giocatore che potrebbe rientrare in uno scambio di mercato è Adrien Rabiot. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti potrebbe essere offerto al Chelsea per arrivare al regista Jorginho. Oltre al mercato degli scambi, la Juventus potrebbe affidarsi anche a quello dei parametri zero. Si parla infatti del possibile ingaggio di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021.